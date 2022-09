Primo consiglio di amministrazione per il nuovo presidente di Gaia Giancarlo Vanzino

Lunedì 5 settembre si è svolto il primo Consiglio di Amministrazione di GAIA con il nuovo Presidente Giancarlo Vanzino.

Classe 1978, nominato dal Comune di Asti in seguito alle dimissioni di Luigi Visconti, Giancarlo Vanzino è laureato in Commercio Estero all’Università degli studi di Torino, impiegato all’Acquedotto Valtiglione SpA, è stato Presidente della società ALMA srl e Vicepresidente di ASP (Asti Servizi Pubblici SpA) società multiutility del Comune di Asti e di NOS Nord Ovest Servizi SpA.

Con un Master in “Sviluppo Locale” dell’Università del Piemonte Orientale ha approfondito i temi della crescita e sviluppo delle realtà territoriali locali, che in GAIA potrà ulteriormente attuare sulla scia del Piano Industriale 2021-2025 in corso. “Ringrazio il Sindaco di Asti, il dott. Maurizio Rasero, per la nomina e l’Ing. Visconti per l’ottimo lavoro svolto negli otto anni precedenti” è quanto tiene a sottolineare il Presidente Vanzino appena insediato.

Il Consiglio di Amministrazione di GAIA oltre al nuovo Presidente è composto da Flaviano Fracaro, Amministratore Delegato indicato da IREN Ambiente, Roberto Trinchero, vicepresidente, espressione dei 98 Comuni Soci con meno di 2.000 abitanti, Giandomenico Cortassa, consigliere espressione dei Comuni Soci con più di 2.000 abitanti, Nadia Corgiat Loia, consigliere indicata dal Socio IREN Ambiente.