Premiati i maratoneti Ambasciatori per lo sport del Comune di Asti (foto)

Il campo scuola di Via Gerbi ad Asti ha ospitato questa mattina, sabato 24 settembre, la premiazione dei maratoneti, nell’evento organizzato dagli Ambasciatori per lo sport del comune di Asti, capitanati dai due fondatori: Gianfranco Chiaranda e Angelo Marchione.

Alla cerimonia sono intervenute diverse autorità astigiane, del mondo politico, amministrativo, religioso e sportivo, che non mancano mai di sostenere le iniziative del sodalizio senza scopo di lucro nato nel 2004.

I premiati sono i maratoneti astigiani o tesserati per società astigiane, che negli anni 2020 e 2021 hanno portato a termine almeno 2 maratone in Italia e paesi esteri. Sono 22 in tutto, i podisti che hanno portato il nome di Asti nelle maratone di tutto il mondo.

Insieme a loro, è stato premiato anche l’eterno Franco Cipolla, che nella sua infinita carriera agonistica ha vinto anche diverse maratone, tra cui quella di Asti.

Ecco l’elenco di tutti i premiati:

Bombaci Roberta

Lometti Matteo

Zaccone Vittorino

Sovera Beniamino

Canonico Luciano

Turello Naldo

Coppa Lamberto

Francia Fabio

Marchione Angelo

Bellia Patrizia

Battifarano Viviana

Ponchione Alessandro

Gambino Davide

Marchisio luca

Vespa Alessandro

Robazza Stefano

Remondino Marco

Pinna Alessandro

Narciso Michele

Chiaranda Gianfranco

Lazzaro Nicola

Fichera Giuseppe

Francesco Cipolla