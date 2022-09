Poste Italiane: speciale annullo filatelico per il Palio di Asti

Domenica 4 settembre Poste Italiane partecipa con un annullo filatelico alle celebrazioni per la corsa del Palio di Asti.

La tradizionale festa astigiana che affonda le sue radici nel lontano Medioevo, ritorna ad animare la fine dell’estate astigiana. Le prime notizie certe che si hanno sul Palio di Asti risalgono al lontano 1275. In quell’anno infatti il cronista locale Guglielmo Ventura riporta che gli astigiani corsero il Palio per dileggio sotto le mura della nemica città di Alba. Da sempre, il Palio di Asti si corre nel giorno della festa patronale della città, dedicata al martire astigiano San Secondo.

Per l’occasione dalle 9 alle 15 sarà allestito uno spazio filatelico temporaneo, dove sarà possibile ottenere l’annullo dedicato all’iniziativa sulle speciali cartoline stampate per l’occasione dall’Associazione Filatelica Astigiana. L’annullo, nel formato tondo, riproduce un figurante, con la scritta “CORSA DEL PALIO – 4.9.2022”.

Presso lo spazio filatelico si potranno acquistare anche le più recenti emissioni di carte valori, francobolli a tema, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane (folder, cartoline, tessere)

Il timbro figurato relativo all’annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Asti Dante, in Corso Dante 55, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da lunedì 5 settembre e per i sessanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma ed entrare a far parte della collezione storico postale.