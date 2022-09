Polo universitario di Asti: in arrivo dottorandi provenienti da 28 atenei italiani

Si svolge dal 19 al 21 settembre ad Asti il 26th PhD Workshop on the Developments in the Italian PhD Research on Food Science Technology and Biotechnology.

La sede universitaria extrametropolitana Rita Levi Montalcini di Asti ospiterà dal 19 al 21 settembre il 26th PhD Workshop on the Developments in the Italian PhD Research on Food Science Technology and Biotechnology. Si tratta di un evento nazionale dedicato ai dottorandi che si occupano di ricerca scientifica nel campo degli alimenti.

L’apertura dei lavori con i saluti delle autorità della Città di Asti e della Provincia ospitante, è fissata per le 13.30 di lunedì 19 settembre. All’apertura dei lavori interverranno il Sindaco della Città e presidente della Provincia di Asti Maurizio Rasero, il presidente del Polo universitario UniAstiss Mario Sacco, il Rettore dell’Università di Torino Stefano Geuna e i presidenti delle Società Scientifiche Simtrea (Microbiologia agraria, alimentare e ambientale) e Sistal (Scienze e Tecnologie Alimentari) Rosalba Lanciotti e Ernestina Casiraghi.

Sono complessivamente 320 gli ospiti attesi: invited speakers, docenti accademici, giovani ricercatori e soprattutto dottorandi di ricerca, che per tre giorni verranno ospitati in strutture ricettive del territorio del Monferrato, patrimonio Unesco, coordinati da un comitato organizzatore in capo al prof. Luca Rolle ed al prof. Vincenzo Gerbi del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino.

I dottorandi provengono da 28 sedi universitarie distribuite in tutta Italia. Le precedenti edizioni sono state curate dall’Università di Firenze e dall’Università di Palermo.

Il programma completo del Workshop è consultabile sul sito: https://www.phdfood.it/programme/