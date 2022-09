Piano gas, ad Asti posticipata l’accensione delle caldaie al 22 ottobre (per 13 ore al giorno): massimo 19 gradi in casa

E’ uscito recentemente il piano riscaldamento 2022 del Ministero della transizione ecologica per il risparmio del gas.

Le nuove regole prevedono un posticipo per quanto riguarda l’accensione delle caldaie, e un anticipo della chiusura degli impianti la prossima primavera. Per quanto riguarda la zona climatica E, di cui fa parte Asti, l’accensione viene posticipata al 22 ottobre per un massimo di 13 ore al giorno fino al 7 aprile.

Oltre alle date di accensione e spegnimento, il piano prevede alcune regole generali: la riduzione di un grado del riscaldamento degli edifici, a 17 con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili: a 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il piano prevede poi alcuni comportamenti virtuosi atti a ridurre i consumi energetici:

abbassare la fiamma del fuoco sotto la pentola dopo l’ebollizione

ridurre la durata delle docce

avviare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico

staccare la spina di apparecchi e dispositivi che non sono in funzione

non mettere in stand by tv e decoder