Per le giornate europee del Patrimonio molte visite gratuite all’interno del circuito “Castelli Aperti”

Tornano sabato 24 e domenica 25 settembre, in Italia, le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea.

Nelle due giornate, visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

Castelli Aperti, che non manca di valorizzare e promuovere il luoghi della cultura piemontese, condivide questa iniziativa e anche quest’anno vi aderisce con entusiasmo.

Saranno molti i Castelli, i giardini, i musei e le torri che sabato e domenica apriranno le loro porte – talvolta proponendo iniziative, ingressi gratuiti o ridotti – pronti ad accogliere il visitatore per due giorni all’insegna della cultura e della storia.

PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: sabato 24 e domenica 25 visite su prenotazione ad ingresso ridotto in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio con orario: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00. Informazioni e prenotazioni: 339 7188237;assoc.torreballada@gmail.com

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/conte-ballada-di-saint-robert.html

Castell’Alfero: aperto domenica 25 con visita guidata ore 16; prenotazioni su https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-castellalfero.html Info: Tel: +39 0141 406611, +39 347 5787285; Email: segreteria@comune.castellalfero.at.it

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: Sabato 24 settembre ingresso libero e gratuito, domenica 25 settembre alle ore 17:00 visita guidata ad ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 0141 957125, +39 347 0834805 Email: info@comune.castelnuovocalcea.at.it

Moncalvo – Torrione e camminamenti di Moncalvo: visita libera, con pannelli informativi o accompagnata (dal Punto Informazioni Turistiche). Orari 10:00-12:30; 15:30-17:30 Per informazioni: Tel: +39 388 6466361, +39 0141 917505 Email: info@prolocomoncalvo.it

Roccaverano – Parco Quarelli: sabato 24 visite su appuntamento e a pagamento. Domenica 25 settembre evento “Quarelli Crepuscolare”: Visita guidata al Parco dalle 17:00, aperitivo e concerto di musica classica con performance di acrobatica aerea, ingresso intero. Per informazioni e prenotazioni: Fax:+39 0144 953402 +39 327 7678054 Email: info@quarelli.it

Viarigi – Torre dei Segnali: Apertura straordinaria domenica 25 dalle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 con ingresso offerta libera; all’interno della Torre mostra quadri di Pippo Altomare pittore siciliano contemporaneo. Info e prenotazioni: 331 1531242, +39 0141 611050; Email: sindaco@comune.viarigi.at.it

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: Sabato 24 aperto dalle ore 10 alle ore 22.00, per le visite guidate gratuite all’esposizione temporanea “Goti a Frascaro. Archeologia di un villaggio barbarico”. Visite guidate gratuite alle ore 15.30,16.30, 17.30, 18.30 e 21.00, biglietto di ingresso al museo ridotto 2 € . Domenica 25 settembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Info 0144 57555; info@acquimusei.it; ingresso intero 4 €; ridotto 2 € (6-18 anni, over 65, gruppi min. 20 pers.); scuole 1€; gratuito fino a 6 anni e per visitatori con disabilità

Castelnuovo Scrivia – Castello dei Torriani e dei Bandello – Palazzo Pretorio: chiuso sabato 24, aperto domenica 25 dalle 16.00 alle 18.00 con ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0131 826754

Email: biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it

Giarole – Castello di Sannazzaro: chiuso sabato 24 settembre, aperto domenica 25 settembre con visite guidate su prenotazione alle ore 11:30 e 15:30. Per informazioni e prenotazioni: Tel:+39 335 1030923, +39 347 2505519 Email: info@castellosannazzaro.it

Rivalta Bormida – Palazzo Lignana di Gattinara: Sabato 24 settembre apertura serale solo su prenotazione dalle ore 21:00 alle ore 24:00 con visita guidata al Palazzo e alle mostre curate dalla Fondazione. L’ingresso comprensivo della visita guidata è a offerta libera. Domenica 25 settembre aperto solo su prenotazione con visite guidate al palazzo e alle mostre agli orari consueti: ore 10:00, 15:00 e 17:00.

L’ingresso comprensivo della visita guidata è a offerta libera. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero telefonico 333 5710532 oppure scrivere all’indirizzo mail info@elisabethderothschild.it

Si consiglia di prenotare con almeno un giorno di preavviso, in particolare per la visita serale di sabato 24 settembre.

Rocca Grimalda – Castello di Rocca Grimalda: sabato 24 ore 21, incontro con Vito Molinari e Steve Della Casa per ricordare i Fratelli De Rege. Proiezione del documentario “Ciccio e Bebè, ridere da nobili” . Domenica 25 settembre visite guidate del castello e giardino, alle ore 15.00, 16.00, 17.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel:+39 0143 873128, +39 334 3387659, +39 334 1574751Email: info@castelloroccagrimalda.it

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-rocca-grimalda.html

Rosignano Monferrato – Borgo: visite guidate su prenotazione e gratuite ore 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint, prenotazioni al 377 1693394, info@comune.rosignanomonferrato.al.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/borgo-di-rosignano-monferrato.html

Trisobbio – castello (salita alla torre): aperta sabato 24 e domenica 25 dalle 14.00 alle 18.00, ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria; 334 6136935; info@castelloditrisobbio.com

PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo La Marmora: sabato 24 settembre aperto con orario 16-20, Ingresso gratuito esclusivamente al primo piano di Palazzo La Marmora che comprende la visita libera del Salone Galliari, della Grande Galleria e della mostra sui quattro Generali La Marmora.

Tel:+39 331 6797411 , +39 015 352533 Email:info@palazzolamarmora.com

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: sabato 24 settembre visite guidate tematiche gratuite dalle 15 alle 18. Si pagherà solo il biglietto di entrata al museo, Domenica 25 settembre aperto dalle 14.30 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni: Tel. 345 7642123; https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/museo-della-cattedrale-mudi-alba.htm

Bra – La Zizzola Casa dei Braidesi: sabato 24 e domenica 25 settembre in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio” ingresso gratuito dalle 10.00 alle 18.00. Per informazioni: Tel:+39 0172 430185 Email: turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: domenica 25 settembre in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio” ingresso gratuito dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: domenica 25 settembre in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio” ingresso gratuito dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo del Giocattolo: domenica 25 settembre in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio” ingresso gratuito dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Agenzia di Pollenzo: sabato 24 aperta con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00. Domenica 25 settembre chiusa.

Caraglio – Il Filatoio: sabato 24 settembre aperto dalle 14.30 alle 19.00. Domenica 25 visite guidate con ingresso gratuito alle ore 10.30, 12.00, 15.00, 16.30 e 18.00. Per informazioni e prenotazioni Tel:0171/618300 Email: info@fondazionefilatoio.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/il-filatoio-di-caraglio.html

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: sabato 24 e domenica 25 aperto dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30); info 3478878051; museo.malle@comune.dronero.cn.it

Monteu Roero – Castello di Monteu Roero: chiuso sabato 24. Domenica 25 visite guidate ad ingresso ridotto con orario 10.00-12.00, 14.00-18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel:+39 333 7678652 Associazione Bel Monteu , +39 0141 739528

Email:belmonteu@libero.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-monteu-roero.html

Racconigi – Castello: Sabato 24 settembre: orario 11.00-12.00 visite animate Promenade reale; orario 14.00-18.00 visite animate Un pomeriggio a corte; orario 19.30-22.30 visite accompagnate Il Castello di Racconigi nel Novecento; ultimo ingresso alle 21.30;

Domenica 25 settembre: orario 11.00-12.00 visite animate Promenade reale; orario 14.00-18.00 visite animate Un pomeriggio a corte;

Biglietti: intero € 8,00; ridotto € 2,00 dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni; ulteriori riduzioni e gratuità in base a disposizioni di legge;

Sabato 24 settembre in orario 19.30-22.30 intero € 1,00;

Prenotazione: obbligatoria per le visite serali di sabato 24 settembre; facoltativa per le visite animate;

Contatti prenotazioni: racconigi.prenotazioni@cultura.gov.it (servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00; la prenotazione è da intendersi effettuata solo dopo aver ricevuto conferma via mail da parte dell’ufficio prenotazioni del Castello di Racconigi);

Info: 0172 84005.

Saliceto – Castello dei Marchesi del Carretto: aperto sia sabato che domenica con visite guidate a offerta libera dalle 15 alle 18. Per informazioni e prenotazioni: Tel:+39 342 3570641 (Infopoint) prenotazioni, +39 0174 98021

Mail: castrumsaliceti@gmail.com

Saluzzo – Casa Cavassa: sabato 24 ore 16.00 (Costo: 8 euro comprensivo di ingressi nei musei e visita guidata) e domenica 25 visite guidate speciali ore 11.00 15.30 16.30 17.30. (Costo del biglietto del museo + 2 euro di maggiorazione ; gratuito per under 10 anni) Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: domenica 25 visite guidate con orario h. 14 – 19. Per informazioni e prenotazioni: tel. 800 942241; musa@itur.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: sabato 24 ore 16.00 e domenica 25 visite guidate speciali ore 11.00 15.30 16.30 e la domenica anche 17.30. Costo del biglietto 5 euro (gratuito per under 10 anni) Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: sabato e domenica 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo – Villa Belvedere: sabato 24 settembre alle 21 spettacolo per famiglie gratuito; aperta domenica 25 dalle 10,30 alle 18,30 con biglietto intero Villa: visita guidata; Parco: accesso libero.Per informazioni e prenotazioni: Tel 333 4414980; info@villabelvedereradicati.it

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: aperto con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso gratuito alla mostra “Silenzio Aleatorio” opere di Serena Gamba, nell’ambito della rassegna “grandArte 2022”. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 349 8847796; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: sabato 24 e domenica 25 aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17:30. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358;

In occasione delle GEP domenica 25 settembre alle 10.30 visita guidata sui restauri conservativi realizzati nel tempo. info@castellodiserralunga.it; https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-serralunga-dalba.html

PROVINCIA DI NOVARA

Oleggio Castello – Castello dal Pozzo: sabato 24 e domenica 25 visite guidate su prenotazione, alle ore 10.00 in lingua italiana, alle ore 11.00 in lingua inglese. Per informazioni e prenotazioni:

Tel: +39 0322 53713, +39 335 6121362 Email: contact@castellodalpozzo.com

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-dal-pozzo-a-oleggio-castello.html

PROVINCIA DI TORINO

Agliè – Castello di Aglié: Sabato 24 e domenica 25: visite accompagnate agli Appartamenti Reali in orario 9.00-13.00 e 14.00-19.00; visite guidate ai giardini e al parco alle 9.30 e alle 11.00;

Biglietti: Castello € 8,00; Castello + Parco + Giardino € 12,00; Parco + Giardino € 5,00; ridotto € 2,00 dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni; ulteriori riduzioni e gratuità in base a disposizioni di legge;

Prenotazione: obbligatoria;

Info e prenotazioni: drm-pie.aglie.prenotazioni@cultura.gov.it; tel. 0124 330102.

Arignano – Rocca: aperto sabato 24 con visite guidate dalle 11.00 alle 12.00; prenotazioni su https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/rocca-di-arignano.html

Arignano – Castello delle Quattro Torri: sabato 24 ore 14.30 e domenica 25 visite guidate alle ore 11,00 e ore 14,30. Per informazioni e prenotazioni: Tel:+39 339 2331563 Email: learignanesi@gmail.com

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-delle-quattro-torri-a-arignano.html

Foglizzo – Castello di Biandrate: aperto domenica 25 con turni di visita: ore 15.00, 16.00 e 17.00. Per informazioni e prenotazioni: info@castelliaperti.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-foglizzo.html

Moncalieri – Castello di Moncalieri: Sabato 24 settembre: visite agli Appartamenti Reali, orario 10.00-21.00, ultimo ingresso alle 20.00;

Domenica 25 settembre: visite agli Appartamenti Reali, orario 10.00-18.00, ultimo ingresso alle 17.00;

Biglietti: € 7,00;

Sabato 24 settembre in orario 18.00-21.00 intero € 1,00;

Prenotazione obbligatoria online: www.lavenaria.it

Info: tel. 011 4992333

Pinerolo – Parco di Villa Doria Il Torrione: aperto solo domenica 25 su prenotazione dalle ore 08:30 alle ore 12:30 per visite guidate in collaborazione con Dimore Storiche del Pinerolese. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 0121 323358 , +39 334 1999235 Email: info@iltorrione.com

Piossasco – Casa Lajolo: domenica 25 visite guidate con orario 10.00-13.30 e 14.30-18.00. Per informazioni e prenotazioni: Email: info@casalajolo.it Web:http://www.casalajolo.it

Pralormo – Castello di Pralormo: domenica 25 dalle 10.00 alle 18.00, ingresso speciale ridotto in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio”. Informazioni: 348/8520907; info@castellodipralormo.com,

Torino – Palazzo Carignano: Sabato 24 settembre: visite accompagnate agli Appartamenti dei Principi, incluso l’Appartamento di Mezzanotte, orario 10.00-21.00, ultimo ingresso alle 20.00;

Domenica 25 settembre: visite accompagnate agli Appartamenti dei Principi, incluso l’Appartamento di Mezzanotte, orario 10.00-18.00, ultimo ingresso alle 17.00;

Biglietti: intero € 5,00; ridotto € 2,00 dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni; ulteriori riduzioni e gratuità in base a disposizioni di legge;

Sabato 24 settembre in orario 18.00-21.00 intero € 1,00;

Prenotazione: fortemente consigliata;

Info e prenotazioni: drm-pie.palazzocarignano@cultura.gov.it; tel. 011 5641733 – 011 5641791.

Torino – Villa della Regina: Sabato 24 settembre: visite libere orario 10.00-21.00, ultimo ingresso alle 20.00; alle 10.30 visita guidata ai giardini con F. Fontana; alle 16.30 concerto di musica classica;

Domenica 25 settembre: visite libere orario 10.00-18.00, ultimo ingresso alle 17.00; dalle 10.30 alle 11.30 lezione di yoga nei giardini;

Biglietti: intero € 7,00; ridotto € 2,00 dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni; ulteriori riduzioni e gratuità in base a disposizioni di legge;

Sabato 24 settembre in orario 18.00-21.00 intero € 1,00;

Prenotazione: obbligatoria per la visita con Fontana del 24 e per la lezione di yoga del 25 settembre; facoltativa per il concerto di musica classica del 24 settembre;

Info e prenotazioni: drm-pie.villadellaregina@cultura.gov.it; tel. 011 8195035.

Verrua Savoia – Fortezza: domenica 25 dalle ore 15. 30 alle 18.30, con due turni di visite guidate alle ore 16.00 e 17.15. Per informazioni e prenotazioni: +39 011 19838708;fortezzadiverrua@gmail.com