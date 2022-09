Per i bus di Asp, da lunedì 12 settembre, orari invernali con variazioni di percorso

Da lunedì 12 settembre gli autobus delle linee urbane, frazionali ed extraurbane di Asp osserveranno gli orari invernali.

Considerando i cambiamenti della viabilità cittadina conseguenti alla chiusura del cavalcavia Giolitti, sono confermate le variazioni di percorso dei bus della linea 2: in entrambe le direzioni sono soppresse le fermate di corso Savona, corso Venezia e piazza Leonardo Da Vinci, sostituite dalle fermate di corso Matteotti.

Con l’obiettivo di garantire la maggior regolarità possibile di servizio agli studenti e ai passeggeri diretti all’Ospedale Cardinal Massaia, il tragitto della linea 7 verrà suddiviso in due parti: due mezzi viaggeranno da piazza Marconi al capolinea di via Foscolo (e ritorno) e un autobus verrà utilizzato nel tratto dal capolinea di corso Alba alla fermata di piazza Marconi (e ritorno). Tale linea provvisoria verrà denominata “7/”.

Le variazioni di entrambe le linee saranno attive fino al termine dei lavori sul cavalcavia Giolitti.

Confermate anche le modifiche di percorso alle linee che consentono agli studenti di raggiungere il palazzo dell’Enofila di corso Cavallotti, succursale della scuola media Jona.

I nuovi orari sono pubblicati sul sito internet di Asp all’indirizzo www.asp.asti.it e sulla app AstiSmartBus.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.