Palio, stamattina si recuperano le prove (meteo permettendo)

Si recupereranno questa mattina le prove del Palio di Asti, che non hanno potuto svolgersi ieri a causa dell’inagibilità della pista. Sono previste tre batterie da sette cavalli (secondo l’ordine estratto giovedì sera che varrà anche per la corsa del Palio) e due batterie da sei cavalli (dedicate ai secondi cavalli presentati da alcuni comitati). Le prove si svolgeranno su giri liberi per venti minuti in pista con una prova di partenza dal canapo: la sessione dovrebbe terminare entro le 11.30.

Nel caso di pioggia, il programma verrò rimodulato secondo necessità.