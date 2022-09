Si è conclusa anche la seconda batteria del Palio di Asti 2022.

In questa batteria si sono verificate ben otto false partenze, che hanno portato ad un richiamo ufficiale per Baldichieri, prima di quella valida: vanno in finale Santa Caterina, San Lazzaro, Montechiaro.

Classifica Seconda Batteria

Santa Caterina

San Lazzaro

Montechiaro d’Asti

Tanaro Trincere Torrazzo

Canelli

Torretta

Baldichieri