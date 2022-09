Ottobre Rava e Fava all’insegna della collezione Manifesto: caffè, cioccolato e passata di pomodoro

L’ottobre Rava e Fava sarà all’insegna della collezione Manifesto a marchio Altromercato.

Dal 5 al 23 ottobre nei due punti vendita astigiani di piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83 sarano presentati i primi tre prodotti Manifesto: caffè, cioccolato e passata di pomodoro.

Attraverso la campagna “Consumi o Scegli?” Altromercato mira a mettere il consumatore davanti a una scelta: non si occupa solo di informarlo su determinate tematiche, ma gli chiede direttamente di diventare attore del cambiamento, di prendere in mano il futuro del pianeta e contribuire a crearlo. In questo periodo promo dedicata con shopper in cotone organico in omaggio.

Sabato 8 e 15 ottobre si andranno a conoscere da vicino la filiera del caffè e del cacao Altromercato con due giornate speciali.

Sempre dal 5 ottobre e fino al 16 ottobre alla Bottega di via Cavour 83 per Benessere d’Autunno andremo a conoscere la linea mani di Natyr, cosmesi vegetale bio ed equo e solidale.

Dal 1° ottobre al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 parte il nuovo brand ‘Sì Essenziali’: decine di prodotti bio che soddisfano in modo essenziale i requisiti di qualità, convenienza, ingredientistica e packaging.

OTTOBRE 2022 PRIMA QUINDICINA