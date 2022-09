Opere di artisti astigiani nella mostra “Art Exhibition” ad Alba

Nella prestigiosa chiesa di San Domenico ad Alba dal 4 al 16 ottobre si apre la mostra d’arte contemporanea “Art Exhibition” curata dall’artista astigiana Marisa Garramone.

Il progetto comprende una selezione di artisti dell’Astigiano che hanno collaborato negli ultimi anni a diversi eventi di prestigio come passepartout En hiver ed altre mostre nel territorio fra le quali l’ultima a Palazzo Ottolenghi sul tema della Pace. Gli artisti invitati hanno esperienze e scelte visive diverse ma unite da una professionalità a volte di livello nazionale ma unite da un grande amore per il territorio e per le tematiche che palesano il rapporto uomo- natura. La mostra diventa così un raffinato dialogo tra pittura, scultura, fotografia con linguaggi diversi da visioni oniriche a quelle neoinformali o simboliche resi preziosi dalla storica scenografia della chiesa albese teatro di mostre di livello nazionale.

Espongono gli artisti: Chiara Cirio (consigliera comunale Costigliole d’Asti); Giorgio Grosso; Joy Moore; Marisa Garramone; Marzio Broda; Rizzieri; Michela Squillacioti; Ottavia Boano Baussano; Paolo Viola; Patrizia Poli; Piergiorgio Panelli; Rossana Turri; Sergio Brumana; Valentina Aceto; Valentina Lorenza; Valter Spessa; Viviana Gonella.

Orari: dal lunedì al venerdì 15-18 – sabato e domenica 10-12 e 15-18. Ingresso libero.