Open day sportello etichettatura con la Camera di Commercio di Alessandria–Asti

La Camera di Commercio di Alessandria–Asti, in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, organizza per le imprese del settore alimentare e non alimentare in regola con il pagamento del diritto annuale, incontri individuali con gli esperti dello Sportello Etichettatura e un esperto legale dedicati a garantire un supporto personalizzato per la preparazione delle proprie etichette.

Le materie trattate saranno: Sicurezza dei prodotti alimentari e non alimentari; Etichettatura dei prodotti alimentari e non alimentari sulla base della normativa vigente; Informazioni da inserire sull’imballaggio; Commercio internazionale; Tutela e valorizzazione della proprietà industriale.

Gli incontri si terranno online il 5 ottobre prossimo, dalle 9.30 alle 17.30.

Le imprese interessate ad un incontro personalizzato con i referenti dello Sportello Etichettatura potranno far pervenire la loro adesione entro il 29 settembre registrandosi sul portale etichettatura e richiedere un quesito selezionando OPEN DAY (https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/).

Le adesioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri di telefono: 0141535177- 0131313265.