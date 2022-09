Oltre 300 dottorandi di ricerca ospiti del polo universitario per il forum nazionale in Food Science

L’Università Rita Levi Montalcini di Asti ospiterà dal 19 al 21 settembre il 26imo “PhD Workshop on the Developments in the Italian PhD Research on Food Science Technology and Biotechnology”, evento nazionale dei dottorandi di ricerca appartenenti ai principali atenei italiani che si occupano di ricerca scientifica nel campo degli alimenti.

L’apertura dei lavori con i saluti delle autorità, della Città di Asti e della Provincia ospitante, è fissata per le 13.30 di lunedì 19 settembre. Sono 320 gli ospiti attesi: invited speakers, docenti accademici, giovani ricercatori e soprattutto dottorandi di ricerca, che per tre giorni verranno ospitati in strutture ricettive del territorio del Monferrato, patrimonio Unesco, coordinati da un pool organizzativo in capo al prof. Luca Rolle e al prof. Vincenzo Gerbi del Disafa Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Food Science and Technology dell’Università di Torino.

Le sessioni in presenza si terranno nelle due aule magne che dispone la sede di piazza De Andrè mentre sono previsti incontri e visite sul territorio. “Uno sforzo organizzativo notevole per l’università, un evento nazionale di alto valore scientifico che ha trovato la preziosa e intensa disponibilità dell’università astigiana, della struttura dei corsi di Agraria lì ospitati, del personale e dei servizi del consorzio Asti Studi Superiori– sottolinea Rolle– cercheremo di fare del nostro meglio per rendere fruttuosa e piacevole la permanenza dei partecipanti”.

Partecipanti che giungeranno ad Asti da tutte le regioni e principali città italiane: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Camerino, Catania, Firenze, Foggia, Messina, Milano, Modena-Reggio, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Teramo, Torino, Tuscia, Udine.

Il presidente del consorzio Astiss, Mario Sacco commenta così l’evento: “Astiss ha fra i propri obiettivi il potenziamento della didattica e dell’attività di ricerca nei campi dove ci sono evidenti vocazioni territoriali di tipo socio economico: mi riferisco all’agricoltura, al cibo, al vino, alla salute, al benessere, alla qualità della vita. Il forum dei dottoranti di ricerca sulla scienza del cibo è uno dei più importanti appuntamenti nazionali per chi si occupa di ricerca, sul food, sugli alimenti, vino compreso. Per sfruttare la tre giorni anche dal punto di vista turistico- promozionale, d’intesa con gli organizzatori, abbiamo inserito nel programma un paio di appuntamenti per fare conoscere i territori di Monferrato-Langhe, i prodotti tipici, i produttori e i vini, in un settembre ricco di eventi di livello internazionale fra l’Astigiano e l’Albese. Un impegno per Astiss che avrà ricadute per le attività future”.

Le delegazioni hanno trovato la disponibilità per l’accoglienza sia in strutture alberghiere, sia in agriturismi e b&b della zona. Per informazioni: https://www.phdfood.it/programme/