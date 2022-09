Nuovo corso di fotografia di base con la Polisportiva Cr Asti

La Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti-Sezione Fotografia organizza un corso di fotografia di base.

A condurre le sette lezioni in programma, la fotografa professionista Tiziana Cravero (Studio Controluce di Caramagna Piemonte). Gli incontri si terranno il mercoledì dalle 21 alle 22.30 nella sede della Polisportiva Cr Asti- Sezione Fotografia (via Pallio 26) a partire dal 19 ottobre con un minimo di 20 iscritti.

Il corso verterà sulle seguenti tematiche: la macchina fotografica, gli obiettivi, l’esposizione, paesaggi e ritratti notturni, l’inquadratura, prove pratiche sul campo, uso del flash e luce ambiente, lettura delle immagini, salvare e conservare le foto nel tempo.

Costi: 115 euro corso più iscrizione annuale alla sezione Fotografia per i clienti CR Asti; 140 euro corso più iscrizione annuale alla Sezione Fotografia per chi non è cliente Cr Asti. L’iscrizione annuale dà la possibilità di frequentare il circolo e le sue attività tutti i lunedì.

Iscrizioni entro il 12 ottobre con un mail a fotografia.crasti@gmail.com. Il modulo di iscrizione si può scaricare dal sito https://www.polisportivacrasti.eu/ o richiedendolo per mail. Info: 3357852303, 3473846920.

MOSTRE IN PROGRAMMA

“Street Photography”

Domani sabato 24 settembre e domenica 25 settembre dalle 15 alle 19, sarà ancora visitabile la mostra della Polisportiva Cr Asti allestita a Tonco nella chiesetta di Villa Toso, via Ferraris. [nella foto].

La street photography è un genere fotografico che vuole riprendere i soggetti in situazioni reali e spontanee, in luoghi pubblici, al fine di evidenziare, in maniera artistica, alcuni aspetti della società nella vita quotidiana. Ingresso gratuito.

“Grandi Fotografi Astigiani”

La mostra rientra nei festeggiamenti del settembre sandamianese ed è ospitata nel salone dei “Padri Dottrinali” (via Rosine 2, a San Damiano d’Asti) fino al 25 settembre, con ingresso gratuito. Tra le opere esposte ci sono anche le foto di due fotografi locali: Ferrero Luigi e Ferrero Roberto.

Gli orari saranno i seguenti:

sabato 16 – 19; domenica 9,30 – 12,30, 16 – 19