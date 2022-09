Nel prossimo fine settimana a Moncalvo un workshop d’arte

L’autunno in arrivo porta con sé a Moncalvo l’opportunità di un workshop d’arte concomitante con la mostra dal titolo “Avatar e Metaverso”, in corso presso il locale Museo Civico. L’iniziativa, prevista fra venerdì 23 e domenica 25 settembre, consiste in un workshop di stampa con torchio manuale con sei incisori che provengono da diverse parti d’Italia e che saranno ospitati in residenza da A.L.E.R.A.MO. Onlus con performance previste sotto i portici di piazza Carlo Alberto.

Durante il weekend verranno realizzate opere xilografiche sul tema “Uva, vino e paesaggio”. Il workshop è aperto a tutti, libero e gratuito e dedicato anche ai più piccoli. Inoltre alcuni laboratori sono dedicati alle scuole e sono programmati nel mese di ottobre con la presenza del maestro Roberto Gianinetti, le cui opere resteranno esposte nella galleria del Museo Civico sino al 30 ottobre.

Il workshop avviene il venerdì 23 settembre dalle 14.30 alle 17.30, sabato 24 settembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Domenica 25 nuovo appuntamento fra le ore 9.30 e le 12.30. Infine venerdì 23 settembre al termine del laboratorio, alle 18.15, sarà presentato il libro d’autore di Roberto Gianinetti “Un inventario ragionato delle disarmonie e armonie” con un dibattito sul tema con la partecipazione degli altri artisti.

La mostra “Avatar e Metaverso” introduce i visitatori in un mondo poetico di largo respiro. Gianinetti esprime infatti attraverso l’incisione la sua visione del mondo che, pur rimanendo fantastico, è ancorato alla realtà, esattamente il contrario della costruzione tecnologica e meccanica del metaverso. L’incisore diventa così anche poeta e propone al pubblico un viaggio con lo spettatore che sarà invitato a lasciarsi andare, a non fermarsi alle apparenze, ad andare oltre… e lasciar parlare la fantasia, i sentimenti, per raggiungere in quell’altrove la propria anima.

L’esposizione è visitabile ogni sabato e domenica dalle 10 alle 18 (in settimana per gruppi previo appuntamento) fino al 30 ottobre accompagnando anche il periodo della rinomata Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo.

Per informazioni e prenotazioni delle visite è possibile contattare il numero telefonico 351 9493084.