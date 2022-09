Nel fine settimana ad Asti arriva Regioni d’Europa, la maxi mostra-mercato dedicata al cibo e all’artigianato europei

Nei giorni 16-17-18 settembre la città di Asti ospiterà Regioni d’Europa, la maxi mostra-mercato dedicata al cibo e all’artigianato europei. Di cosa si tratta esattamente? Ottanta botteghe saranno sparse nel cuore del centro cittadino e daranno ai visitatori la possibilità di scoprire i prodotti del territorio europeo e i suoi protagonisti, dall’Italia al Belgio, dalla Spagna alla Francia, e poi Germania, Irlanda, Lussemburgo, attraverso tutto il Continente.

Le porte del mercato rimarranno aperte ogni giorno dalle 9 a mezzanotte, sempre a ingresso libero.

Regioni d’Europa è un evento itinerante: arriverà ad Asti dopo essere passato per diverse regioni del Nord e Centro Italia dall’inizio del 2022 e subito dopo gli eventi estivi di Tirrenia (Pisa).

Come raggiungere Regioni d’Europa

Regioni d’Europa ad Asti si terrà a Piazza Campo del Palio. Asti è raggiungibile in treno. La stazione dista solo 5 minuti a piedi dalle bancarelle di Regioni d’Europa.

Quali botteghe si trovano nel Mercato

Sulle bancarelle di Regioni d’Europa troverete street food, pietanze tradizionali, bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa e per la cosmesi, ma anche materiale tecnico per la montagna, abbigliamento, bevande alcoliche e non.

Un’occasione per visitare Asti

Regioni d’Europa è come al solito anche un’occasione per viaggiare. Perla del Monferrato, Asti vi conquisterà per la sua tipica architettura medievale, per le sue torri e per i suoi edifici in stile barocco, come Palazzo Alfieri, Palazzo Mazzetti e Palazzo Ottolenghi. Il Duomo di Asti, realizzato in cotto e tufo e con il suo campanile a sei piani, contiene al suo interno due organi antichissimi che vale assolutamente la pena vedere.

Ma la provincia piemontese è nota anche per la sua gastronomia e, come spesso amiamo ricordarvi, per la sua produzione vinicola: è infatti la patria dello Spumante e del pregiato vino Barbera.

Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM.