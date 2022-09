“Natura & Salute” organizza una giornata di attività motoria a Castell’Alfero

In occasione di “Golosaria” a Castell’Alfero, l’associazione sportiva “Natura & Salute” organizza una giornata di attività motoria all’aperto libera e gratuita per tutte le età.

Al mattino sulla terrazza panoramica dietro il Castello dalle 9.30 alle 10.15 si terranno in contemporanea lezione di ginnastica dolce e fit boxe, mentre dalle 10.15 alle 11 una lezione di yoga. E’ necessario presentarsi con abbigliamento sportivo e tappetino o asciugamano.

Nel pomeriggio ci si concentrerà invece sui bambini. Alle 16 nei giardini di piazza Castello si organizzerà un’ora di attività sportiva rivolta ai più piccoli, cui seguiranno merenda e letture animate, in collaborazione con il Bookcrossing di Castell’Alfero.

L’associazione “Natura & Salute”, che ha iniziato la propria attività quest’estate proponendo diversi corsi all’aria aperta, nella splendida cornice dell’anfiteatro di vigne della tenuta “Castello del Poggio”, offre diverse possibilità per tenersi in forma pensando al benessere e non al solo risultato sportivo fine a se stesso, educando a stili di vita sani e favorendo la socializzazione, consci del fatto che il legame tra salute, benessere e attività motoria sia strettamente interdipendente.

Nei giorni scorsi ha avuto grande successo la serata di “Yoga alla luna piena”, mentre dopo la giornata di domenica 18, il prossimo appuntamento sarà per il “Gustawalking”, in programma domenica 25 settembre a partire dalle 10, con visita alla cantina “Castello del Poggio” di Portacomaro stazione, camminata panoramica nell’anfiteatro di vigneti, degustazione con aperitivo e pranzo a ridosso delle vigne.

Per info e prenotazioni, Laura 328 4626703, Gabriella 333 2387218, Fabio 333 8912946