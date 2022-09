Nasce la nuova linea Premiata Torroneria di Davide Barbero, disegnata dal maestro Riccardo Guasco.

Si è svolta, nell’antico museo della Torroneria Barbero, la presentazione della nuova linea di prodotto disegnata da Riccardo Guasco. “La premiata torroneria Davide Barbero è una azienda familiare, artigianale da sempre – spiega Davide Barbero, presente assieme a Gianni e ad Allegra – il logo indica 1883 ma poco tempo fa è stato ritrovato un documento nascosto che parla di 1838 come inizio attività. L’azienda produce torrone e cioccolato nel cuore del Piemonte, ad Asti. Ogni singolo prodotto è lavorato lentamente, come una volta”

La grande novità del 2022 è la linea premiata torroneria. Rinnovata completamente nel design e nel packaging. La nuova immagine è stata studiata con la collaborazione del Maestro Riccardo Guasco, uno dei più conosciuti ed amati illustratori italiani. Influenzato

da movimenti come il cubismo e il futurismo e da personaggi come Picasso, Depero, Feininger, disegna con linee semplici e pochi colori cercando la leggerezza della forma e il calore cromatico. E’ felice di aver collaborato con The New Yorker, TIM, Diesel, Rizzoli, Poste Italiane, Giunti, Moleskine, DeAgostini, Sole 24 Ore, Emergency, Greenpeace, Rai, L’Espresso.

La linea Premiata Torroneria è un omaggio della azienda Barbero alla città di Asti.

Le proposte della nuova linea Premiata Torroneria saranno 4:

Torrone bianco friabile con nocciola del Piemonte I.G.P.

Torrone bianco morbido con nocciola del Piemonte I.G.P.

Torrone friabile ricoperto di cioccolato con nocciola del Piemonte I.G.P.

Torrone morbido ricoperto di cioccolato con nocciola del Piemonte I.G.P.

La nuova linea Premiata Torroneria di Davide Barbero può essere acquistata in tutti i migliori negozi di Italia e del mondo, oltreché sull’e-commerce ufficiale www.torroneshop.it

Il prezzo consigliato al pubblico è di 8 euro.