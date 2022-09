Music on the Bus: ad Alba la musica viaggia sul trasporto pubblico

Dall’8 al 22 ottobre la musica viaggia sul trasporto pubblico.

Sarà infatti il bus elettrico fornito da Bus Company a portare in giro per la Città di Alba il pubblico, che potrà assistere a un concerto esclusivo sul mezzo. Inoltre, al percorso in bus per le strade cittadine, si aggiungono due concerti eccezionali che avranno luogo in due luoghi particolarmente suggestivi: sabato 15 ottobre al Giardino Botanico della Scuola Enologica Umberto I e il successivo, 22 ottobre, al Percorso Vita del parco di San Cassiano in corso Piave.

L’appuntamento da non perdere è per il 15 ottobre con il concerto di piano solo di Krzysztof Kobyliński al Giardino Botanico della Scuola Enologica: affermato pianista con una luminosa carriera internazionale, arriva ad Alba durante il suo lungo tour europeo

“Con Music on the bus portiamo letteralmente eventi di qualità nei quartieri per far sì che possa arrivare il clima della Fiera anche fuori dal centro. È una bella sfida che raccogliamo insieme all’Ente Fiera e a una realtà di qualità come quella di Milleunanota”, sottolinea l’assessore al Turismo e Manifestazioni del Comune di Alba, Emanuele Bolla.

“Bus Company è lieta di prendere parte da protagonista a Music on the bus – afferma Enrico Galleano, Ad di Bus Company -. Al di là dell’evento in sé, impareggiabile occasione per sostenere la cultura e il turismo nella capitale delle Langhe, partecipiamo sottolineando ancora una volta la nostra attenzione per l’ambiente. Il bus che metteremo a disposizione per la rassegna Music on the bus Jazz&Co. è infatti elettrico, un mezzo che ben si sposa tra l’altro con gli strumenti musicali che utilizzeranno gli artisti, che saranno acustici e quindi con una bassa emissione di CO2. Grazie agli autobus elettrici di Bus Company e ai progetti mirati allo sviluppo di una mobilità alternativa, la capitale delle Langhe ma non solo sta sempre più diventando, sul fronte del trasporto pubblico locale, una vera città green e la nostra azienda si compiace nell’essere parte attiva di questo continuo sviluppo. Quella dell’attenzione all’ambiente è una missione a cui non possiamo sottrarci. Ben vengano occasioni come queste, utili anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’uso del trasporto pubblico nelle nostre città”.

“Music on the bus è gioia, festa, condivisione e educazione ambientale: è un’iniziativa molto coraggiosa resa possibile grazie al supporto del Comune di Alba nella persona dell’assessore Emanuele Bolla e di Bus Company – commenta Filippo Cosentino, compositore e musicista -. La rassegna è completamente sostenibile sia per l’ambiente che per la comunità: la musica è acustica quindi senza amplificazione e denota un’attenzione verso le tematiche di inquinamento acustico che spesso viviamo nelle città, il bus è elettrico quindi limita al massimo le emissioni di CO2, la comunicazione è esclusivamente digitale. Un ringraziamento speciale ai nostri partner senza i quali questa sarebbe rimasta una idea e invece è realtà. Alba è un città speciale e questa iniziativa lo dimostra una volta di più”.

Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: milleunanota.alba@libero.it, 3347867028

Ecco gli appuntamenti nel dettaglio

Si parte sempre da Piazza Garibaldi, Alba, alle ore 15.30

– Sabato 8 ottobre, da Piazza Garibaldi (partenza ore 15.30) ai Giardinetti della Moretta C.so Langhe: Canzoni alla radio con Giorgio Magliano (chitarra e voce)

– Sabato 15 ottobre, da Piazza Garibaldi (partenza ore 15.30) al Giardino Botanico della Scuola Enologica C.so Enotria: Swing&More, I più bei brani swing di sempre

– Sabato 15 ottobre ore 16.30, Giardino Botanico della Scuola Enologica C.so Enotria: Krzysztof Kobyliński piano solo

Pianista, compositore, bandleader, matematico e informatico polacco. Nella veste di musicista, spazia fra jazz e world music. Le caratteristiche più importanti della sua musica sono il trasporto e la melodia che arrivano senza filtri all’ascoltatore.

Randy Brecker ha definito la sua musica “lirica, allegra e commovente. Ha un perfetto senso della melodia. Ogni pezzo è incredibile”

– Sabato 22 ottobre, da Piazza Garibaldi (partenza ore 15.30) al Percorso Vita di San Cassiano C.so Piave: Random Strings 4et, Le più amate musiche da film

La passione del Random Quartet per la musica da film ha portato spesso questo ensemble ad esibirsi in pubblico proponendo arrangiamenti delle più belle colonne sonore della storia del cinema. L’incontro tra il quartetto, formazione principe della musica da camera, e la scrittura variopinta della musica per il cinema, condurrà lo spettatore in un viaggio davvero particolare, dalle sonorità liriche di Morricone all’epicità di Star Wars.

Ai brani del repertorio filmico verranno accostati dei brani composti dall’eclettico musicista Filippo Cosentino anch’egli autore di colonne sonore per il cinema e il teatro

I partner dell’iniziativa sono il Comune di Alba, Bus Company, Fondazione CRC e Banca d’Alba