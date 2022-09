Murisengo, domenica il libro di Roberto Turolla a LibrInValle

Domenica 18 settembre, alle 15, nella chiesa di San Michele, viene presentato il libro di Roberto Turolla ‘Volley sempre, volley, fortissimamente volley’. L’iniziativa si svolge nell’ambito di LibrInValle, rassegna letteraria itinerante dell’Unione dei Comuni della Valcerrina – Area Cultura.

L’incontro ha la collaborazione del Comune di Murisengo, della Polisportiva Murisengo ed il patrocinio della Provincia di Alessandria. I lavori verranno introdotti dal sindaco di Murisengo, Gianni Baroero, poi l’autore dialogherà con il consigliere delegato alla Cultura dell’Unione, Massimo Iaretti, secondo lo schema ormai collaudato della rassegna.

Il libro di Turolla, che reca come sottotitolo ‘Il volley raccontato da un non vedente dalla nascita’ ha la prefazione di Paola Cardullo ed è edito per i tipi di Golem Edizioni, casa con la quale ha già pubblicato ‘I racconti del buio’ e ‘Il salto del salmone’. L’autore è laureato in lettere moderne a Torino con laurea magistrale in Letteratura, linguistica e filologia italiana e per 4 anni ha seguito i corsi di scrittura creativa di Massimo Tallone.