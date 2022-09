Mosfet di potenza: ecco le nuove proposte di RS Components Italia

Quando si ha a che fare con applicazioni che prevedono alti valori di corrente e tensione si ricorre all’utilizzo dei mosfet di potenza. Questi particolari componenti si distinguono dalle altre tipologie di semiconduttori per via della loro velocità di commutazione e per l’alta efficienza con le basse tensioni. Introdotti sul mercato verso la fine degli anni ’70, i mosfet vengono utilizzati soprattutto come interruttori all’interno dei convertitori di potenza e degli alimentatori.

I mosfet vengono utilizzati soprattutto come interruttori all'interno dei convertitori di potenza e degli alimentatori.

Struttura e funzionamento dei mosfet di potenza

Negli anni immediatamente successivi al suo lancio, il transistor mosfet è stato proposto in diverse varianti, ma alla fine la struttura che si è imposta come standard è quella nota con il nome di VDMOS; ovvero il MOS a diffusione verticale. I mosfet di potenza infatti si distinguono da altri transitor a struttura planare per la loro struttura che si sviluppa verticalmente; in questo modo il rating di tensione del transistor è definito dal drogaggio e dallo spessore dello strato epitassiale; il rating di corrente invece è collegato alla larghezza del canale.

Questa particolarità permette ai mosfet di potenza di sostenere correnti e tensioni di blocco molto alte. I pin del transistor sono source, gate e drenaggio. Se la tensione viene applicata tra gate e source, la corrente passa dal drenaggio al terminale della sorgente. Se la tensione che viene applicata al gate subisce una variazione, c’è un cambiamento anche nella resistenza dello scarico al terminale di sorgente: più bassa è la tensione applicata e più alta sarà la resistenza.

Applicazioni e vantaggi

I mosfet di potenza vengono utilizzati in svariati ambiti, soprattutto all’interno dei circuiti integrati. Sono presenti anche nei sistemi di gestione della memoria, quindi nei circuiti ROM e RAM e vengono integrati nelle CPU dei vari dispositivi che siamo abituati ad utilizzare tutti i giorni. In linea generale, questa tipologia di transistor viene usato in tutte le applicazioni che prevedono tensioni medie e correnti elevate.

L’ampia diffusione di questi componenti è collegata ai diversi vantaggi che le loro caratteristiche mettono a disposizione. Innanzi tutto va menzionata l’altissima velocità di commutazione. Bisogna poi ricordare la bassa perdita di potenza, in particolar modo quando si lavora a basse tensioni, e la possibilità di mettere in parallelo numerosi dispositivi per incrementare la corrente. Il tutto senza dimenticare il pilotaggio, che tutto sommato è abbastanza facile.

Come scegliere il mosfet di potenza sul sito di RS Components

Basta navigare sul sito di RS Components per rendersi conto di quanti siano i mosfet di potenza presenti sul mercato. La scelta del giusto transistor potrebbe risultare un po’ complicata per chi non ha molta esperienza in questo campo, ma con qualche consiglio e sfruttando i filtri di ricerca, la selezione del transistor diventerà davvero semplice. Le variabili su cui deve basarsi la scelta sono numerose: tensioni e resistenze massime, tipo di canale, configurazione, numero di pin e così via.

Il fattore più importante probabilmente è la tensione di soglia gate-source: si tratta di quel valore al di sopra del quale il transistor si accende. Bisogna poi considerare la resistenza dello stato di ON drain/source e la capacità di ingresso. RS Components propone soluzioni per ogni tipo di esigenza: ogni articolo ha la sua scheda con le immagini, le specifiche tecniche ed altre informazioni, tra cui il prezzo e le tempistiche per la spedizione.

