Monteu da Po, ottima riuscita della giornata con i ferrocicli

Sabato 3 settembre a Monteu Da Po si è tenuta la “giornata sui binari della storia con il ferrociclo” con visite guidate al sito archeologico di Industria.

L’iniziativa, proposta dal Museo Ferroviario Piemontese, con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte e del Comune di Monteu Da Po, ha avuto una grande partecipazione. Il ferrociclo, così come il treno storico, serve a mantenere le linee ferroviarie, sospese da anni, attive e pronte a ripartire – commenta Gianluca Gavazza, consigliere regionale del Piemonte -. La stazione ferroviaria di Monteu Da Po, e la tratta della linea Chivasso-Asti, hanno ripreso nuovamente vita sul percorso rimesso a nuovo da RFI e su iniziativa della Fondazione FS Italiane, grazie al direttore generale ingegnere Luigi Cantamessa”.

Grandi e piccini hanno provato l’esperienza del ferrociclo, mezzo di locomozione realizzato dai volontari del Museo Ferroviario Piemontese utilizzato per fini turistici e ambientali. Si tratta di un carrello con ruote ferroviarie, struttura in tubi metallici e propulsione a pedali o a pedalata assistita, che prende spunto dalle vecchie “draisine a pedali”, un tempo utilizzate per la manutenzione lungo le linee ferroviarie e soprannominate dai ferrovieri “biciclette”.

“Ringrazio per la collaborazione la Direzione Regionale Musei Piemonte, l’Associazione Culturale Athena e la sua presidente Sara Inzerra per le visite guidate al sito archeologico di Industria, adiacente alla stazione, il Co.M.I.S. – Coordinamento per la Mobilità Integrata e Sostenibile, la Pro Loco di Monteu Da Po, il Circolo La Nostra Collina, un grazie anche per la disponibilità di RFI – Rete Ferroviaria Italiana – continua il consigliere regionale del territorio Gianluca Gavazza -. Un grazie al sindaco di Monteu Da Po Elisa Ghion, ai sindaci ed amministratori locali presenti dei comuni di Chivasso, Cavagnolo, Brusasco, Lauriano e a tutte le persone che sono intervenute” dichiara il consigliere regionale Gianluca Gavazza da sempre in prima linea per il ripristino della linea ferroviaria Chivasso – Asti.