Montemarzo avrà il suo mercato a partire da lunedì 5 settembre.

Dopo lo stop dell’attività amministrativa, ripresa solo dopo le elezioni comunali, passato il periodo di ferie e superato l’iter burocratico, finalmente lunedì 5 settembre prende il via il mercato alimentare a Montemarzo, in piazza Annibale Vigna.

La frazione quest’anno è rimasta senza un negozio di generi di prima necessità. Tale mancanza è diventata un serio problema per gli abitanti della frazione ed in particolare per le persone anziane e per chi non dispone di un mezzo proprio con cui raggiungere la città.

Per contrastare il deserto commerciale della nostra frazione, tutti i lunedì dalle 8:00 alle 14:00 il mercatino porterà in piazza frutta e verdura, pane e biscotti, salumi e formaggi. Anche i cittadini dei comuni limitrofi potranno usufruire del prezioso servizio.

Gli abitanti di Montemarzo, che avevano fatto esplicita richiesta con la raccolta firme, rinnovano il loro grazie all’Amministrazione comunale e al Circolo ricreativo Montemarzese che metterà a disposizione i servizi a pochi metri dalla piazza.