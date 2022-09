Meno sei ad Asti BenEssere 2022: il programma dei tre convegni

Mancano sei giorni alla nona edizione di Asti Ben Essere, in programma sabato 24 settembre presso il Circolo Foyer delle Famiglie ad Asti, in cui sono previsti tre i Convegni di studio, ricerca ed approfondimento.

Alle ore 10.00 : POST COVID E LONG COVID analizzerà le diverse problematiche in seguito all’infezione da Covid19 da un punto di vista fisioterapico con il fisioterapista Fabio Pungitore (ospite fisso da anni di questo evento); conseguenze di interesse della riflessologia plantare con l’operatore Simone Nosenzo; da un punto di vista dello shatsu con l’operatrice Stefania Sibona ed infine un approccio da parte dell’agopuntura con il dott. Agostino Roasio, medico anestesista.

Modera il convegno Luciano Baracco della testata on line Atnews.it

Alle 11,15 : PRENDERSI CURA in un approccio ampio di cura di sè e cura dell’altro grazie agli stimoli ed alle esperienze dei relatori.

Prendersi cura utilizzando i Sali di Schussler: cosa sono, come vengono utilizzati e cosa servono; si andrà a conoscere grazie al dott. Bruno Brighi , medico specializzato in Medicina interna, terapia fisica e riabilitazione; vive e lavora a Verona dove da anni pratica ed insegna omeopatia, fitoterapia ed oligoterapia.

Anche quest’anno interviene ad Asti Benessere il dott.Fabrizio Manca, veterinario e ricercatore nel campo della salute che tratterà : ‘L’acqua e le sue memorie’.

‘Benessere energetico della casa’ verrà trattato dal dott. Paolo Calcaterra ,chimico e geologo, operatore nel campo della terapia dell’habitat da oltre vent’anni .

Dal lavoro interiore alla Comunità che cura sarà il tema trattato da Gaetano Pedullà con un particolare approfondimento al Progetto Sociale Funima.

Per terminare Paolo Montrucchio di Conterranea svilupperà il tema: ‘Aver cura della terra per aver cura dell’Uomo’. Conterranea è una rete di piccole imprese agricole che ha scommesso sul potere di fare insieme per prendersi cura del territorio coltivando e trasformando prodotti tipici sani e naturali.

Modera Alessandro Mortarino di Altritasti.

Alle 15.30 : EDUCARE ALLA CURA affronterà l’educazione sempre in rapporto alla cura di sè e dell’altro.

“Bimbisvegli: s’impara da piccoli come va il mondo” metodo ed esperienza nell’astigiano con il maestro Giampiero Monaca.

Sara Lucchi della Fondazione La Corte delle Madri presenterà un progetto scolastico realizzato a Milano dal titolo: ‘La mensa fatta in casa’ nato dall’esigenza di portare un cibo sano, biologico e biodinamico all’interno delle mense scolastiche attraverso laboratori di cucina svolti con i ragazzi direttamente nelle scuole coinvolte.

Uno spazio verrà dato ad alcuni rappresentanti del Coordinamento Commissione Mense di Asti per raccogliere proposte su qualità del cibo, menù, stagionalità in ottica educativa.

La Dottoressa Serena Manzocco, dietista andrà a presentare il nuovo corso di alimentazione e consulenza dietica con i bambini ed adulti del Magazzino Solidale Parrocchia San Domenico di Asti. Progetto sociale che come Cooperativa Della Rava e della Fava abbiamo voluto fortemente e che stiamo sollecitando da alcuni mesi.

Moderatore del Convegno sarà Mauro Ferro presidente A.C.L.I di Asti.

PER INFORMAZIONI https://shop.ravafava.it/asti-benessere-2022/