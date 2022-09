Massimo Cerruti non entra in Parlamento: “Soddisfatto della crescita del Movimento, ora al lavoro per radicarsi sul territorio”

Per un soffio il Movimento 5 Stelle non strappa un seggio nell’Astigiano, che sarebbe potuto andare a Massimo Cerruti, consigliere comunale astigiano. Non ha comunque rimpianti il candidato: “Difendo con forza la scelta di essere andati da soli, una decisione che ha rafforzato la nostra identità e ci ha premiato alle urne. Sono molto soddisfatto, il M5S che davano per finito è la terza forza politica nazionale con un trend in forte crescita. Anche a livello locale laddove ero candidato uninominale il risultato è stato notevole, in particolar modo nella città di Asti dove il M5S ha ottenuto 3631 voti quadruplicando di fatto il risultato delle recenti Comunali e arrivando a ridosso dell’11%. E’ maturato tanto consenso di persone che sino alla volta precedente non votavano il Movimento e del quale voglio appurarne la provenienza per tenerne conto e proseguire in futuro il cammino intrapreso.

La sensazione di questi giorni era proprio quella, un importante avvicinamento alle nostre idee, ai nostri progetti già realizzati ed a quelli contenuti in un nuovo programma serio, concreto e vicino ai bisogni delle persone, il tutto rappresentato da un leader serio e credibile come Giuseppe Conte. Questa campagna elettorale é stata anche l’occasione per avvicinare molte persone che mi hanno già chiesto di lavorare insieme ed ho allacciato a nome della mia forza politica importanti rapporti con la società civile e associazioni di categoria. Ringrazio commosso tutti coloro mi hanno sostenuto ed hanno sostenuto il M5S pubblicamente ma anche privatamente, sono tantissimi; così come ringrazio le persone già appartenenti al gruppo che in queste settimane mi hanno seguito da vicino, senza mai abbandonarmi un attimo, con impegno e convinzione, strepitosi ed infaticabili. Sono cose che non dimenticherò”.

Arriva un’analisi anche sul peso del Movimento nelle diverse competizioni elettorali:” Sicuramente la forza del Movimento non è la stessa alle elezioni amministrative rispetto alle politiche. Paghiamo lo scotto di uno scarso radicamento sul territorio: nei prossimi anni dovremo lavorare per avere una rappresentanza, se pur più snella rispetto ai partito tradizionali, ma più capillare”

Il risultato elettorale, però non è stato quello sperato: “Tutto ciò non é bastato per essere eletto in Parlamento, ma la cosa più importante ora è la stima e l’affetto che ho riscontrato verso di me ed il Movimento e che mi farà rimanere a disposizione per una valida alternativa all’orientamento politico ora predominante in comune, provincia, regione e nazione. Ciò è lo stimolo migliore per rimettersi subito al lavoro e insieme a tante altre persone nuove che si aggiungeranno far crescere ed ampliare il nostro progetto politico a favore dei cittadini, del loro benessere e dei loro diritti fondamentali da difendere con tutte le nostre forze”.