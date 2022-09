Marcello Coppo: “A Roma mi spenderò per uno Stato che sappia stare al fianco di chi lavora”

C’è tanta soddisfazione, nonostante le poche ore di sonno, nelle parole del neodeputato astigiano Marcello Coppo, che ha vinto il seggio uninominale astigiano della Camera,. Un risultato che sicuramente era in linea con i pronostici della vigilia, ma nondimeno atteso e importante, anche per un partito, Fratelli d’Italia, che nell’Astigiano sfiora quasi il 30%.

“Nella mia attività parlamentare porterò all’attenzione dell’aula i temi del territorio – spiega Coppo – come ho sempre fatto in questi anni di politica a livello amministrativo. Voglio uno Stato che sia a fianco delle partite Iva, delle aziende e della gente che lavora e non che sia un avversario di cui avere timore. Ovviamente questo non è punto di arrivo – conclude parafrasando il discorso di Giorgia Meloni -ma di partenza”.

“Il governo Meloni – spiega ancora il neo deputato – sarà finalmente una chiara espressione della volontà della maggioranza degli italiani: credo che in questi anni abbiano pagato la nostra coerenza e la nostra serietà su tanti temi. Sono questioni che gli elettori hanno apprezzato: non abbiamo mai avuto paura di stare all’opposizione e fare opposizione. Ora toccherà agli altri”.