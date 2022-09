Manca solo una settimana alla nuova edizione di Asti Benessere: le sedute individuali

Anche per questa edizione di ASTI Ben Essere, in programma sabato 24 settembre al Circolo Foyer delle Famiglie, via Milliavacca 5 ad Asti, è previsto uno spazio specifico per provare alcune discipline olistiche con un contributo di 5 euro per seduta.

Il servizio verrà offerto da

– Simone Nosenzo con sedute di riflessologia plantare;

– Alberto Baroni con Cau moxa e riflessologia cinese

– Andrea Romagnolo con consulto di kinesiologia;

– Francesco Scaglione con consigli erboristici e di alimentazione

– Centro Studi Yoga Shiva Shakti con pillole di yoga.

E’ necessario prenotare obbligatoriamente la seduta allo 0141-321869 o via mail altromercato@ravafava.it

INFO

https://shop.ravafava.it/asti-benessere-2022/

http://www.facebook.com/astibenessere

http://www.instagram.com/astibenessere