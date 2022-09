Luce, per le famiglie stangata da 1322 euro in più all’anno. E anche nell’Astigiano si aspettano azioni del Governo

Non si ferma la galoppata dei prezzi di luce e gas, e anche nell’Astigiano il caro bollette si fa insostenibile su famiglie ed imprese.

“L’enorme crescita dei prezzi all’ingrosso e il loro mantenersi su livelli altissimi, si riflette sulla differenza di spesa rispetto all’anno precedente. In termini di effetti finali, per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia-tipo nel 2022 (1° gennaio 2022 -31 dicembre 2022) sarà di circa 1.322 euro, rispetto ai 632 euro circa del 2021 (i 12 mesi equivalenti dell’anno precedente) – ha comunicato l’ARERA, l’Autorità per la Regolazione dell’Energia, in una nota stampa ufficiale – l’intervento eccezionale dell’Autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del Governo, pur non essendo in grado di limitare gli aumenti, ha ridotto al +59% l’aumento del prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela”.

Un aumento, che seppure minore rispetto al paventato raddoppio delle bollette, potrebbe essere la pietra tombale per molte attività economiche del territorio: anche sui social astigiani molte sono le discussioni riguardanti il prezzo delle bollette (per molti nuclei familiari raddoppiato o addirittura triplicato) e le eventuali soluzioni per limitare i danni.

Confcommercio aveva lanciato nei giorni scorsi un’iniziativa per sensibilizzare sul problema: “Bollette in vetrina”. I pubblici esercizi associati a Fipe-Confcommercio hanno ricevuto una cornice da appendere nei propri locali per mettere in bella vista le ultime bollette del gas e dell’energia elettrica. Si tratta di bollette monstre, triplicate rispetto a un anno fa a causa dell’impennata dei prezzi del gas.

Sul tema del caro energia si è speso anche il neo deputato astigiano Marcello Coppo che ha affermato come i costi delle bollette siano uno delle prime questioni sul tavolo del Governo Meloni: “Non si può lavorare per pagare la bolletta di luce e gas” ha affermato in una nostra intervista.

