Superenalotto, a Costigliole una vincita da 47mila euro

Grossa vincita al lotto nell’astigiano: a Costigliole d’Asti, infatti, un fortunato giocatore si è portato a casa una vincita da 47.500 euro. La Dea Bendata ha baciato nuovamente il Piemonte con una vincita da 23.750 euro a Torino. Sul podio si piazza anche un colpo da 45mila euro centrato a Peschiera del Garda, in provincia di Verona; altri 30mila euro sono stati vinti a Campagnano di Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 714 milioni dall’inizio dell’anno.

Fonte: agipro