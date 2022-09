L’opposizione chiede chiarimenti sulla sponsorizzazione delle manifestazioni astigiane

E’ diventato un caso politico il roll – up che da qualche giorno è apparso nell’androne del Comune, dove appare un istituto scolastico privato come sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni della Città di Asti.

“Ho preparato un’interpellanza, firmata da tutta l’opposizione – spiega la consigliere Vittoria Briccarello (Uniti si Può) – in merito al fatto che un istituto scolastico privato sia diventato sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni comunali, così come emerge dal roll – up presente nel l’androne del comune. Ovviamente questo è paradossale in una città in cui questo istituto (privato e non paritario) è concorrenziale a realtà comunali quali Castigliano, Penna, Artom o CPIA, che consentono corsi serali. Cioè che stupisce è il fatto che non sia sponsor di alcuni eventi (cosa ancora comprensibile) ma risulti come sponsor di appunto tutte le manifestazioni. Chiederemo quindi al Comune il perché e se questa scelta porterà benefici riconducibili al bene pubblico”.

Ecco il testo completo dell’interpellanza