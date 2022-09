L’onda lunga delle politiche cambierà anche la composizione del Consiglio Comunale

L’esito positivo che le elezioni politiche hanno avuto per il centrodestra modificherà anche la geografia della Giunta Rasero. Chiamato a Roma, il neo eletto deputato della circoscrizione astigiana Marcello Coppo lascerà il suo posto in Giunta, dove attualmente detiene le deleghe sulla sicurezza e l’ambiente. A sostituirlo, con tutta probabilità, arriverà il compagno di partito e attuale consigliere comunale Luigi Giacomini, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Un cambio della guardia preparato già da tempo, visto che il collegio di Asti era tra quelli più sicuri per la coalizione che sosterrà il Governo Meloni.

A sostituire Giacomini in Consiglio Comunale Carlotta Accommaso, prima dei non eletti nella lista di Fratelli d’Italia.