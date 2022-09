Locale privo dei requisiti igienici e titolare sprovvisto del titolo professionale: sanzionato dai Carabinieri

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato organizzato dai Carabinieri della Compagnia di Canelli (AT) nelle ore serali e notturne del fine settimana appena trascorso, attraverso una mirata attività di prevenzione nei confronti di alcuni esercizi pubblici di quella zona, per individuare e contrastare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, lavoro nero ed anche esercizio abusivo della somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Costigliole d’Asti (AT), coadiuvati da quelli della Stazione Carabinieri di Canelli e del Nucleo Operativo di Canelli con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Asti e del Nucleo Antisofisticazioni di Alessandria, hanno proceduto all’applicazione di sanzioni amministrative per un importo totale di 5.000,00 euro nei confronti del titolare di un locale di Costigliole d’Asti, poiché lo stesso è risultato sprovvisto del titolo professionale previsto dalla legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti ed i locali sono apparsi privi dei requisiti minimi igienico strutturali per poter operare tanto che è stato richiesto alle autorità competenti di valutare la proposta di chiusura temporanea fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa.

Gli accertamenti sul territorio da parte dei militari dell’Arma proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di garantire il rispetto della legalità negli esercizi pubblici e la tutela della salute delle persone.