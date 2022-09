Lo scrittore Max Ponte, di Villanova D’Asti, sarà a Roma per un evento presso l’Accademia di Romania

Lo scrittore Max Ponte, di Villanova D’Asti, sarà a Roma mercoledì 14 settembre per un evento presso l’Accademia di Romania, la presentazione dell’antologia italo-romena “Anima della parola”. L’Accademia di Romania è un luogo prestigioso dedicato alla letteratura e alla cultura della Romania e gestito dal Ministero degli Esteri di Bucarest.

L’antologia poetica “Anima della Parola”, comprende testi firmati da poeti italiani – tra cui alcune poesie di Max Ponte che firma anche una breve introduzione – e poeti romeni, tradotti da Rodi Vinau.

L’antologia bilingue di testi lirici nasce all’interno del progetto “Toamna românoitaliană/Autunno romeno-italiano”, progetto concepito come un duplex culturale Romania – Italia, iniziato dall’Associazione “Universul Prieteniei” Iași, nel 2016, con un programma di eventi culturali con il patrocinio dell’Ambasciata Romena nella Repubblica Italiana e con l’obiettivo di promuovere la cultura e le tradizioni romene e contribuire alla conservazione dell’identità culturale dei romeni della Penisola.

L’antologia bilingue propone ai lettori 7 poeti romeni con poesie in romeno e tradotte in italiano, e 7 autori italiani con poesie in italiano, tradotte anche in romeno.

Poeti romeni: Florin Dochia, Aurel Stefanachi, Emilian Marcu, Doina Guriță, Mihaela Grădinariu, Cristina Ștefan, Ion Prăjișteanu

Poeti italiani: Max Ponte, Paola Casulli, Andrea Laiolo, Bartolomeo Smaldone, Alessandra Corbetta, Valerio Vigliaturo, Antonio Nazzaro.

Alla presentazione, che avrà luogo nella sala conferenze dell’Accademia di Romania (Piazza José de S. Martín, 1), a partire dalle 18:30, interverranno Rodica Rodean (fondatrice dell’Associazione “Universul prientienei” Iași) e Rodi Vinau (traduttrice residente in Piemonte, a Bra), insieme ai poeti italiani Max Ponte e Vincenzo Luciani. Vincenzo Luciani è direttore di “Abitare a Roma” e del Premio Ischitella, astigiano d’adozione avendo dimora estiva a Valfenera D’Asti.

All’evento saranno presenti anche i membri dell’Associazione Cenacolo di Roma e dell’Alleanza dei Romeni in Italia. La presentazione dell’antologia si concluderà con una lettura di poesie.

Il progetto prevede una presentazione anche in Romania che avverrà nel mese di ottobre a Iași alla quale parteciperà Ponte, attivo tra settembre e ottobre anche a Torino per letture e laboratori. “Porterò non solo i miei versi ma anche qualcosa di Villanova D’Asti e del territorio astigiano a cui, ultimamente, sono dedicate molte delle mie creazioni alfabetiche”