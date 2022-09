L’Istituto Monti di Asti all’inaugurazione dell’anno scolastico col presidente della Repubblica

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 16 settembre, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Curie-Vittorini” di Grugliasco, è andata in scena la XXII edizione di “Tutti a scuola”, l’ormai tradizionale cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Alla manifestazione, condotta da Flavio Insinna e Roberta Rei e trasmessa in diretta su Raiuno, hanno preso parte numerose delegazioni di studentesse e studenti, in rappresentanza degli istituti scolastici di tutta Italia; e, tra queste, a rappresentare la provincia di Asti, c’era la classe 4AB dell’Istituto “Augusto Monti”, accompagnata dal Dirigente Scolastico, prof. Giorgio Marino, e dai vicepresidi Patrizia Fiore e Raffaele Girasole.

L’invito a presenziare a “Tutti a scuola” è giunto al liceo astigiano direttamente dal MIUR, che, nella comunicazione inoltrata al Dirigente, ha motivato la scelta in ragione della «ampia e qualificata offerta formativa» garantita dai cinque indirizzi di studio attivati nell’istituto e del ruolo che lo stesso svolge in quanto «Istituto capofila della rete di

scuole per la sicurezza di Asti», lo scorso anno «sede di un seminario regionale» in materia; inoltre, la comunicazione ministeriale sottolineava l’apprezzamento manifestato dai rappresentanti delle istituzioni astigiane per l’esibizione di una delegazione di studenti dell’indirizzo musicale in occasione delle celebrazioni cittadine del 2 giugno scorso.

Di seguito riportiamo alcune testimonianze delle studentesse e degli studenti che hanno partecipato alla manifestazione, affidando alla loro viva voce il compito di confermare quell’emozione che, agli occhi del Dirigente e dei docenti che li hanno accompagnati, è stata subito palpabile:

«Semplicemente unica l’emozione di aver potuto rappresentare tutto l’astigiano ad un incontro così importante e altrettanto emozionante incontrare un personaggio di spicco come il Presidente Mattarella! È stato bellissimo poter vivere da vicino il racconto di storie drammatiche e commoventi relative all’ambiente scolastico e aver potuto discutere su tutto ciò che riguarda un argomento coì vicino a noi come la scuola!» (Federico)

«È stata un’esperienza interessante, un momento di gioia vissuto con altri ragazzi appartenenti a realtà anche molto diverse dalle nostre. Momenti più sereni e gioiosi si sono alternati a momenti più tristi, che hanno invitato alla riflessione. È stato emozionante ascoltare dal vivo la straordinaria voce di Matteo Bocelli ed è stato commovente seguire il racconto di Enaiatollah Akbari, nonché il discorso del Presidente Mattarella. Con il suo viso che ispira fiducia, sempre attento ai bisogni delle persone e soprattutto di noi ragazzi, ha voluto augurare a tutti gli studenti un anno ricco di soddisfazioni, invitandoci a credere con forza nel nostro futuro, che, con impegno e responsabilità, sapremo costruirci. Il messaggio comune che ho percepito chiaro è stato: impegno e costanza per il raggiungimento dei nostri sogni futuri» (Sara)