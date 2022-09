Linee sospese e futuro del servizio ferroviario: se ne parla in un incontro a Villafranca d’Asti

Sono trascorsi ormai oltre dieci anni dalla sospensione di una dozzina di linee ferroviarie, decisa dalla Regione Piemonte, retta dalla giunta allora presieduta da Roberto Cota.

Recentemente ci sono state delle riaperture, tra cui l’inserimento delle tratte sospese Asti-Chivasso, Castagnole delle Lanze – Mortara, Alba – Nizza Monferrato nell’elenco delle linee turistiche (con la ormai imminente riapertura della Asti-Chivasso prevista per il 2 ottobre).

A fare il punto sulle cosiddette linee sospese e in generale sul servizio ferroviario è stato organizzato per venerdì 30 settembre alle 21 nella sala “Renato Bordone” di Villafranca d’Asti dal Circolo Legambiente Valtriversa, un incontro che partirà dalla presentazione del libro “Ferrovie abbandonate del Piemonte e della Liguria” di Diego Vaschetto, per le Edizioni del Capricorno.

L’autore converserà con Angelo Porta, vicepresidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta e presidente del locale circolo, spiegando la situazione delle tratte sospese, chi deve ripristinarle, come renderle nuovamente appetibili per i pendolari, come giustificarne la riapertura considerando non solo gli aspetti economici ma anche le ricadute sull’economia locale e sull’ambiente.

Si parlerà anche delle nuove regole da applicare quando si arriverà alla riapertura, in particolare di elettrificazione e propulsione a idrogeno, ma anche dell’agente unico, della guida autonoma da un lato, dalla vigilanza e dal ruolo delle popolazioni dall’altro. Ci sarà ampio spazio per le domande del pubblico in sala.