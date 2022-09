L’Elogio della gallina bionda di Villanova apre il circuito delle fiere del Gran Bollito Misto

Si avvicina l’autunno e tornano a fare capolino sulle nostre tavole i grandi classici della cucina piemontese. E forse nessun piatto rappresenta di più questa iconica tradizione come il Gran Bollito Misto.

Come negli scorsi anni, il bollito (e, ovviamente il bue di razza piemontese) saranno protagonisti di un circuito di fiere, che partiranno questo fine settimana a Villanova per concludersi a dicembre.

5 i comuni dell’Astigiano interessati a questo progetto: Villanova, San Damiano, Moncalvo, Vesime e Nizza Monferrato. Oggi si è tenuta virtualmente la presentazione “En Primeur” della rassegna Le Giornate del Gran Bollito Misto in occasione della Fiera Elogio della Bionda di Villanova d’Asti in programma per domenica 2 ottobre 2022. Protagonisti parecchi primi cittadini dei paesi coinvolti, come Davide Migliasso (San Damiano), Christian Orecchia (Moncalvo), Giorgio Arese (vicesindaco di Villanova).

“Una straordinaria occasione per una sinergia sul territorio e per promuovere una eccellenza della nostra cucina”, il commento unanime dei primi cittadini, ospitati per l’occasione dal collega Davide Migliasso, che detiene le deleghe all’Agricoltura e al Tartufo in Provincia.

Il primo appuntamento, come spiegato da Stefano Zunino, sarà con la fiera della gallina bionda di Villanova: elemento tipico del bollito misto, è uno dei classici “ammennicoli” di questa straordinaria ricetta. La Gallina Bionda di Villanova d’Asti è una specialità pregiata allevata nella zona occidentale dell’Astigiano. Le sue carni, particolarmente apprezzate dagli chef internazionali, sono caratterizzate da un contenuto di colesterolo vicino all’1% e da un sapore inconfondibile e molto apprezzato.

La giornata clou sarà domenica 2 ottobre con la mostra avicola e la premiazione dei migliori capi.

Il calendario delle Giornate sarà poi il seguente:

la Fiera del Bue Grasso e del Manzo di razza Bovina Piemontese di Nizza Monferrato: domenica 4 dicembre

la Fiera di Sua Maestà il Bue Grasso di razza Bovina Piemontese di Moncalvo: mercoledì 7 dicembre

la Fiera di Santa Lucia e Antica Fiera del Cappone di Vesime: sabato 10 dicembre

la Fiera Storica del Cappone di San Damiano d’Asti: domenica 11 dicembre