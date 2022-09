Le Enoteche Regionali del Piemonte raccontano il vino dell’Italia in occasione di UNWTO 2022

Otto ministri e oltre cinquecento delegati internazionali e stakeholder del mercato enologico: con questi numeri Alba si è trasformata in questi giorni nella capitale mondiale dell’enoturismo, ospitando (per la prima volta in Italia) la sesta Conferenza mondiale dedicata al settore organizzata dall’Unwto.

Un evento strategico, che ha coinvolto tutto il Piemonte, mettendo in luce alcune delle eccellenze più preziose del territorio, quelle vitivinicole, e la loro capacità attrattiva nei confronti del turismo internazionale. Anche per questa ragione, le Enoteche Regionali del Piemonte hanno deciso di unirsi per costruire un bellissimo e inedito calendario di serate, che celebrino il vino non solo locale ma nazionale. Nove appuntamenti che terranno compagnia agli appassionati fino alla fine di ottobre in cui le migliori eccellenze enogastronomiche locali verranno abbinate, associate, confrontate, affiancate a quelle di altre regioni italiane.

Dopo il successo della serata del 16 settembre all’Enoteca Regionale di Acqui Terme e l’appuntamento del 17 settembre all’Enoteca Regionale del Barbaresco, ora il calendario continua con altri due interessanti appuntamenti.

Il prossimo incontro è previsto giovedì 29 settembre presso l’Enoteca Regionale del Monferrato a Casale Monferrato (AL), in piazza Castello. Ospite della serata sarà il Franciacorta, con una degustazione a partire dalle ore 19 di Franciacorta (in particolare Satèn e Rosé) messi a confronto con gli spumanti Metodo Classico prodotti nella zona del Monferrato. Alla serata sarà inoltre

presente l’Azienda Agricola La Valle di Rovato (BS), che racconterà agli ospiti tutti i segreti del loro Franciacorta. La degustazione è gratuita e aperta a tutti, ma si consiglia la prenotazione al numero +39 3515122381.

Venerdì 30 settembre, invece, l’appuntamento è presso l’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato, che ospiterà presso il ristorante dell’Enoteca “La signora in rosso” (Palazzo Crova, in via Crova 2 a Nizza Monferrato) una cena di cucina piemontese con in abbinamento vini del Friuli Venezia Giulia (quattro piatti e quattro calici). La cena è proposta al costo di 40 euro vini inclusi, ed è disponibile su prenotazione allo 0141 793350 o al 329 7137204.

Gli incontri e le degustazioni combinate presso le Enoteche Regionali piemontesi proseguiranno poi per tutto il mese di ottobre, con un calendario in aggiornamento.