Le bellezze di fine estate della Langa Astigiana e della Val Bormida

Finite le giornate del grande caldo estivo settembre regala ancora la possibilità di godere delle bellezze naturalistiche con il periodo principe delle attività agricole con la raccolta delle nocciole, la vendemmia e i frutti di fine estate.

Girovagando per i Paesi dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida emergono installazioni artistiche ebellezze naturali che valgono il viaggio per una vacanza o anche solo una gita pomeridiana. Si possono così scoprire a Montabone le sculture lungo le vie del paese, a San Giorgio Scarampi i personaggi caratteristici impagliati, a Roccaverano la Saturnia del pero una delle farfalle più grandi che arriva a misurare 15 cm, a Cessole il treno di paglia e poi i vigneti e i frutteti con i pastelli e le meravigliose orchidee spontanee.

Per gli appassionati di camminate sono presenti numerosi sentieri tra i quali il giro delle 5 torri, sempre percorribile e ben segnalato, quest’anno si effettuerà eccezionalmente il 18 settembre in versione modificata e con solo due torri per una nuova veste settembrina. “L’unica accortezza per i fruitori dei sentieri è che bisogna rispettare la natura e quindi non raccogliere le orchidee selvatiche e gli altri fiori protetti e non lasciare rifiuti lungo il cammino perché, anche se vi sono i cestini, nei piccoli Comuni manca il personale che possa svolgere il servizio di raccolta in tali luoghi spesso raggiungibili solo a piedi” è il commento dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida.

Un semplice gesto di civiltà!