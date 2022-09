L’autunno con i suoi sapori, profumi e colori protagonista all’Emporio del Gusto Cantine & Cucina dei Vigneti Brichet

E’ una stagione che a molti mette malinconia, perchè segna la fine dell’estate, ma nei nostri territori l’arrivo dell’autunno ci regala dei paesaggi meravigliosi con il foliage e imbandisce le tavole di straordinari sapori e profumi.

Lo sanno bene gli agricoltori, da sempre custodi di questi paesaggi vitivinicoli divenuti, grazie alla loro opera, patrimonio mondiale Unesco, come la famiglia Massasso dell’Azienda vitivinicola VignetiBrichet che da quattro generazioni coltiva con amore e cura le proprie vigne e questi sapori e profumi li mette a disposizione di tutti con una serie di eventi in programma tra ottobre e novembre all’Emporio del Gusto Cantine & Cucina, l’agriturismo dei Vigneti Brichet.

Di seguito il dettaglio gli appuntamenti delle sette domeniche in cui ci si potrà inebriare dei profumi e dei sapori dei sapori autunnali il tutto ammirando un panorama che toglie il fiato, gustando le eccellenza gastronomiche proposte da Mirella accompagnate dagli eccezionali vini dell’azienda VignetiBrichet.

Ma ricordatevi, è necessaria la prenotazione: per info e prenotazioni Tel. 0141 958436 – 320 6342165

https://www.facebook.com/vigneti.brichet – www.vignetibrichet.it/eventi

SAPORI D’AUTUNNO – FUNGHI E TARTUFI nei VignetiBrichet

Menù di piatti tipici con funghi e tartufi e con i vini e l’olio dei Vigneti Brichet

Domenica 2 ottobre 2022 ore 12,30

Domenica 9 ottobre 2022 ore 12,30

Per scaricare la locandina in Pdf clicca qui —->>>> SAPORI D’AUTUNNO



AUTUNNO IN CANTINA

Itinerario enogastronomico autunnale alla scoperta di colori, sapori e suggestioni dell’autunno sulle colline che ospitano i paesaggi vitivinioli patrimoni mondiali Unesco con i vini e l’olio dei Vigneti Brichet

Domenica 16 ottobre 2022 ore 12,30

Domenica 23 ottobre 2022 ore 12,30

Per scaricare la locandina in Pdf clicca qui —->>>> AUTUNNO IN CANTINA 2022

PROFUMI D’AUTUNNO

Domenica 30 ottobre 2022 ore 12,30

Domenica 6 novembre 2022 ore 12,30

Per scaricare la locandina in Pdf clicca qui —->>>> PROFUMI AUTUNNO 2022

SAN MARTINO

Domenica 13 novembre 2022 ore 12,30

Per scaricare la locandina in Pdf clicca qui —->>>> SAN MARTINO 2022