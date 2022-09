L’Associazione Il Dono del Volo di Asti raccoglie zainetti e materiale scolastico per le famiglie in difficoltà

L’inizio dell’anno scolastico è alle porte e nuovamente le famiglie devono affrontare molte spese per tutto ciò che occorre ai propri figli, spese che vanno a sommarsi a quelle per la vita quotidiana, diventate ormai insostenibili a causa dei continui aumenti.

Per cercare di aiutare le famiglie in difficoltà, l’Associazione Il Dono del Volo invita a donare zainetti usati ma ancora in buono stato e puliti o altro materiale scolastico (quaderni, diari, penne, matite ecc,) consegnandoli nella sede di piazza Roma 8 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.

Gli zainetti avranno nuova vita e verranno distribuiti a chi può averne bisogno.

