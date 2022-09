L’Associazione di volontariato Mani Colorate ha festeggiato 15 anni

Martedì 6 settembre l’Associazione di Volontariato Mani Colorate ha festeggiato con una cena benefica i quindici anni di vita dell’Associazione, al ristorante “Al Picchio” di Tigliole d’Asti.

La serata è stata caratterizzata da un clima di convivialità e solidarietà; al termine è stata effettuata anche una lotteria con vari premi, realizzata anche grazie alla collaborazione e all’impegno dei volontari. I partecipanti sono stati numerosi, circa una cinquantina, e la serata ha visto la presenza anche del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, che ha sostenuto con il suo intervento l’importanza dei progetti portati avanti da Mani Colorate.

Tra le attività dell’associazione si può citare il progetto Informi@moci, rivolto a studenti di scuole di ogni ordine e grado e dedicato alla sensibilizzazione all’uso consapevole di internet e alla prevenzione di fenomeni come bullismo e cyberbullismo. Di grande utilità è anche lo sportello gratuito Bullismo e Cyberbullismo, a cui si accede su appuntamento e dove si può trovare supporto psicologico, pedagogico e legale. L’associazione propone inoltre incontri informativi e formativi rivolti a genitori e insegnanti.

Molto sentito è stato il discorso del presidente dell’Associazione, Piero Baldovino, che, dopo aver ripercorso brevemente la storia dell’Associazione, ha parlato dell’importanza della “competenza spirituale” che caratterizza le attività di volontariato. Il volontario ha la capacità di affrontare le sfide e le difficoltà che il volontariato comporta solo se agisce in nome della solidarietà, e non per ricercare una gratificazione personale.