L’associazione Con Te consegna un’auto all’equipe di Cure Palliative di Asti

A dicembre 2021 l’associazione di volontariato “Con Te” aveva lanciato una raccolta fondi per donare una piccola automobile utilitaria ad esclusivo uso dei medici e infermieri, dell’equipe di Cure Palliative dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti.

“Sono state numerose le donazioni grazie alla sensibilità di molti nostri sostenitori. Siamo così riusciti ad acquistare una Fiat panda da destinare all’assistenza domiciliare. È importantissimo infatti che il personale medico e infermieristico giunga in modo sempre più tempestivo a casa dei malati in fase di fine vita del nostro territorio, per portare gli indispensabili farmaci e le cure per alleviare le sofferenze” spiega il presidente dell’associazione, Giovanni Boccia.

“Ringraziamo ancora una volta l’Associazione Con Te e i suoi volontari e sostenitori per la generosità dimostrata e per il prezioso supporto all’attività quotidiana dei nostri operatori – sottolinea il Direttore generale dell’Asl AT Flavio Boraso –. È un esempio di quanto sia importante la collaborazione con le realtà del territorio, perché ci permette di rafforzare i servizi offerti a beneficio dei pazienti presi in carico”.

La Fiat Panda, che andrà ad aggiungersi ai mezzi già in dotazione all’Asl, sarà consegnata al reparto di Oncologia dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti per il servizio di cure palliative, lunedì 19 settembre alle 18.00 presso il cortile dell’associazione (accesso da via Pisa). Seguirà rinfresco.

La Con Te OdV si occupa di divulgare la cultura delle cure palliative e di offrire sostegno materiale e psicologico al malato in gravi condizioni di salute e in fase di fine vita e alla sua famiglia. Per informazioni: “Associazione Con Te OdV”, corso Savona 237 (corso Savona 237) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, 3342189803.