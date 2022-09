L’Artom inaugura l’anno scolastico con uno spettacolo al Teatro Alfieri di Asti

Sarà il Teatro Alfieri la location esclusiva per l’evento che l’Istituto Artom propone, per la terza volta, come momento speciale per l’inizio dell’anno scolastico rivolto a studenti e famiglie, al personale scolastico e a tutta la comunità astigiana.

Un modo speciale, diverso e simpatico per ripartire, stare insieme, condividere quanto vissuto e riflettere sull’anno che verrà, con scenografia e testi degli studenti dell’Artom.

“È l’opportunità per gli studenti del nostro istituto tecnico di andare oltre alle attività didattiche” commenta presentando l’iniziativa il dirigente scolastico Franco Calcagno. “Il senso non è di andare a vedere lo spettacolo, è di offrire ai nostri ragazzi di sviluppare altre competenze, oltre a quelle tecnico scientifiche di un ITIS. Noi passiamo per quelli che sanno progettare e aggiustare macchine, invece non siamo solo questo. Le potenzialità di una persona non devono soltanto essere limitate al proprio percorso di studio. Vogliamo andare oltre gli stereotipi scolastici e noi cerchiamo umilmente di offrire occasioni ai nostri studenti e questo è possibile anche grazie alla collaborazione dei docenti, del personale. C’è un pezzetto di tutta la scuola in questi momenti.”

L’evento, chiamato “MADE IN… ARTOM”, coinvolge studenti e personale docente dell’istituto astigiano e canellese.

Sarà proposto lo spettacolo “Non perdere la fermata” della Compagnia delle Emozioni per Artom Academy; a incorniciare la rappresentazione e coinvolgere il pubblico nell’itinerario artistico ed emozionale contribuiranno docenti dell’Istituto appassionati, nella vita, di discipline coreutico musicali. Alcuni di loro saranno protagonisti non solo dietro le quinte, nella preparazione dei ragazzi, ma anche sul palco, in attesa della rappresentazione teatrale degli studenti.

“La compagnia è nata grazie ad un PON e sviluppato come corso di teatro, seguito da circa 25 ragazzi. Finito il PON ci siamo resi conto che avevamo dei ragazzi pronti per uno spettacolo e quindici di questi sono diventati parte della Compagnia delle Emozioni. Il PON aveva come obiettivo proprio quello di utilizzare il teatro per vivere le proprie emozioni. La performance segue il fil rouge del guardare al proprio futuro. Tutto lo spettacolo è stato scritto dai ragazzi, anche con l’elaborazione di testi più famosi che gli studenti hanno rivisitato in base alla loro personalità” spiegano i docenti di riferimento del progetto teatrale Valentina Giovara, Giorgia Mendola e Pino Pampararo.

Lo spettacolo partirà per strada proprio dal park dell’Istituto, accolti dal Comitato Palio San Silvestro, rione a cui l’Istituto appartiene, che accompagnerà, con sbandieratori e figuranti in costume, gli attori e gli spettatori che vorranno partecipare sin dall’inizio del viaggio al palco del teatro cittadino e sarà accolto, all’ingresso del Teatro Alfieri, sede dell’ evento, dal Rione San Secondo, che abbraccia il centro cittadino.

“Il Rione San Silvestro, in cui ha sede l’Istituto Artom, già da anni collabora con piacere e sinergia con dirigenti, docenti e studenti per creare iniziative e progetti finalizzati alla promozione e alla tutela delle eccellenze culturali, professionali ed artistiche del territorio e al coinvolgimento e alla motivazione dei giovani.

Palio, Cultura, Scuola, Lavoro, Teatro ed Arte uniti possono offrire grandi opportunità per i ragazzi e proficuo sviluppo per la città intera, ma anche ricevere preziosi spunti e innovativi stimoli.” commenta Samantha Panza, Rettore del Rione San Silvestro.

Per questo, alla conferenza di presentazione la docente Chiara Cerrato si è prestata simbolicamente a rappresentare le vesti del Rione che ospita l’Artom. Chiara Cerrato la rivedremo sul palco a presentare la serata insieme a Chiara Gianotti.

“Viviamo in contesto sociale e il Rione San Silvestro si è prestato per rappresentare anche una parte del nostro contesto di cui i ragazzi devono essere consapevoli. Per dimostrare che questo collegamento con il territorio è forte si inizierà dal cortile dell’Artom per poi arrivare, dopo una camminata collettiva, al Teatro Alfieri” conclude Calcagno.

Programma del 23 settembre:

Ore 20.15 accoglienza partecipanti presso park Artom

Esibizione Rione San Silvestro

Ore 20.50 Accoglienza presso Teatro Alfieri Rione San Secondo

Ore 21.00 saluti autorità

Ore 21.15 Cantando… si parte

Ore 21.30 In viaggio si balla

Ore 21.30 Spettacolo teatrale “Non perdere la fermata”

Ore 22.30 Chiusura in ballo