L’Archivio di Stato ospita la mostra “La forma dell’acqua: storie di uomini e terre lungo il torrente Versa

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022, l’Archivio di Stato di Asti propone una mostra documentaria dedicata al fondo archivistico del Consorzio per il rettilineamento del torrente Versa.

La mostra sarà occasione per tratteggiare i momenti salienti della storia di un’impresa secolare, che vide il Consorzio fondato nel 1884 nel territorio dei comuni di Asti, Tonco, Frinco, Castell’Alfero e Corsione con l’obiettivo di rettilineare il torrente

per ridurre i danni delle inondazioni periodiche e permettere un più razionale sfruttamento agricolo.

Tra le storie che verranno messe in luce attraverso l’esposizione di carteggio, cartografia e materiale fotografico ci sono quelle degli ingegneri Natale Ballario di Asti e Anacleto Morra di Torino, quella dei proprietari terrieri e quella dei lavoratori che realizzarono materialmente gli interventi. Tra questi, verranno ricordati anche le centinaia di prigionieri di guerra austro-ungarici che, negli anni della Prima Guerra Mondiale, vennero distaccati presso il castello di Frinco per essere impiegati nei lavori di scavo del rettilineamento del torrente.

La mostra sarà visitabile gratuitamente domenica 25 settembre tra le 9.30 e le 12.30.

Sono previsti ulteriori momenti di apertura martedì 27 settembre, giovedì 29 settembre e mercoledì 5 ottobre 2022 dalle 16 alle 19.30