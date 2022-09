L’allerta di Banca di Asti: “Attenzione alle truffe online. Spoofing telefonico”

Con una mail inviata ai propri correntisti la Banca di Asti li metti in guardia sui possibili tentativi di truffa, in particolare su quello definito Spoofing telefonico, ricordando alcuni fondamentali accorgimenti per evitarli.

Questo è il testo della mail

Questa pillola formativa serve per aiutarti a difenderti dalle truffe online.

Spoofing telefonico

Lo spoofing telefonico è una tecnica fraudolenta con la quale i truffatori fingono di essere un istituto bancario, un ente di beneficenza od offrono falsi premi e concorsi al solo scopo di spingere le vittime a trasferire denaro, comunicare dati personali o compromettere il proprio smartphone.

Questi tentativi di raggiri telefonici si basano sulla falsificazione dell’identità del chiamante solitamente visualizzata sul display del telefono, impersonificando talvolta anche utenze legittime.

E’ importante:

Non cliccare su link inviati tramite SMS sospetti e non fornire mai credenziali di accesso e dati via telefono o SMS.

Infine, se ti accorgi di pagamenti fraudolenti già effettuati, contatta immediatamente la tua banca per bloccare l’accesso al conto e denunciare quanto prima l’accaduto alle autorità competenti.

Per saperne di più sullo spoofing visualizza qui il video realizzato dal CERTFin nell’ambito della campagna di settore “i Navigati”

https://www.youtube.com/watch?v=ky49wuVRAm4

Ricorda sempre che Banca di Asti e Biver Banca non ti chiederanno mai per email, SMS o telefono di comunicare, resettare o modificare i tuoi dati di accesso all’internet banking.