“Lady Shakespeare” in scena a Capriglio per il festival “Basta che siate giovani! Teatro dal nord al sud dell’astigiano”

Ultimo appuntamento per il festival teatrale “Basta che siate giovani! Teatro dal nord al sud dell’astigiano”.

Il festival è realizzato con il Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e della Fondazione CRT; il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Direzione Regionale.

Venerdì 9 settembre a Capriglio alle 20 andrà in scena “Lady Shakespeare” Voce in Capitolo. Di e con Valentina Veratrini, “Lady Shakespeare” è insieme un omaggio, scritto, diretto ed interpretato dall’attrice e formatrice teatrale

Valentina Veratrini, all’immenso William Shakespeare, una chiacchierata sul teatro e una sperimentazione drammaturgica. Cosa succede se le sorti delle eroine shakespeariane vengono capovolte e ognuna di queste donne diventasse artefice del proprio destino? Cosa succede se si liberassero di figure maschili ingombranti per rivendicare la propria essenza, spogliate dei tanti padri, mariti, fidanzati di cui sono circondate?

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: http://concorsoteatrale.gabrieleaccomazzo.it/