La vendemmia di goal del Real Cerrina in amichevole

E’ iniziata con una vendemmia di goal nelle amichevoli la stagione delle giovanili del Real Cerrina. La società del presidente Ivo Spinoglio ha superato nettamente, e con tante reti, la Marentinese nel doppio confronto di sabato.

A Madonnina gli juniores hanno vinto 7-1 in scioltezza mentre in quel di Cerrina gli allievi hanno conseguito un altrettanto netto 2 – 1. Invece i giovanissimi hanno perso 2-1 a Casale contro i nerostellati sul terreno del ‘Bianchi’, ma è stata una sconfitta con l’onore delle armi ed il primo tempo chiuso in vantaggio per 1 – 0.