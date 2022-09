La settimana delle malattie cardiovascolari: due giorni di esami all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti

Due giornate dedicate alla prevenzione sono in programma a fine settembre all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, nell’ambito della settimana delle Malattie cardiovascolari promossa a livello nazionale dalla Fondazione Onda, a cui l’Asl AT ha aderito.

L’iniziativa, organizzata in coincidenza con la Giornata mondiale del Cuore (che ricorre il 29 settembre), ha l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari.

“Quando c’è la possibilità, cerchiamo sempre di incentivare iniziative di questo genere, aperte ai cittadini e dedicate alla prevenzione, come abbiamo fatto nei mesi scorsi con eventi destinati alla salute femminile – sottolinea il Direttore Generale Asl AT Flavio Boraso –. Dopo anni in cui la pandemia ha costretto il sistema sanitario a concentrare quasi unicamente le proprie attività sul Covid, crediamo a maggior ragione nell’importanza dello screening, dell’informazione e della sensibilizzazione come prima forma di cura”.

I professionisti dell’Asl saranno quindi a disposizione per due iniziative di prevenzione dedicate ai cittadini, in cui verranno offerti servizi specifici:

– Ecocardiogramma

lunedì 26 settembre, dalle 8,30 alle 11 presso l’ambulatorio di Cardiologia, al I piano

esame mirato alla prevenzione di patologie valvolari, malattie che colpiscono le valvole del cuore, compromettendone il funzionamento;

– Ecocolordoppler aorto-iliaco

venerdì 30 settembre, dalle 16 alle 20 presso gli ambulatori di Chirurgia Vascolare, al II piano

prevenzione di possibili aneurismi aortico-addominali, che possono colpire in particolare i soggetti sopra I 65 anni, uomini, fumatori o con altri fattori di rischio, come l’ipertensione (per questo esame i pazienti devono essere a digiuno da almeno due ore).

L’accesso in entrambi i casi è gratuito e senza prescrizione medica, fino a esaurimento dei posti disponibili, ma è necessaria la prenotazione telefonica ai numeri 0141 486553 o 0141 484427, mercoledì 14 e giovedì 15, dalle ore 15 alle ore 17.