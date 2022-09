La Rete Asti cambia celebra la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con una biciclettata

E’ iniziata il 16 settembre la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che quest’anno ha come slogan “Migliori Connessioni”, e i cui contenuti sono principalmente quelli che proprio la Rete Asti Cambia porta avanti ormai da alcuni anni: aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile, promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva e raggiungere e creare connessioni tra i gruppi esistenti e il nuovo pubblico.

A questo link il video di presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=9jVp33pFDCA

La Settimana Europea cade proprio nel periodo in cui la società ritorna ai ritmi e alle abitudini lavorative e scolastiche, dopo la pausa estiva caratterizzata da temperature elevate e siccità, segnali inequivocabili di un cambiamento climatico ormai in atto. Questo per gli astigiani (ma non solo ovviamente) significa dunque rimettersi al volante delle proprie auto ed affrontare il traffico cittadino, reso quest’anno ancora più complicato e sofferto dalla chiusura del cavalcavia Giolitti. E tra poche settimane, con l’aggiunta dell’accensione dei riscaldamenti, si tornerà di conseguenza a respirare aria sempre più inquinata, con la segnalazione degli sforamenti dei limiti di concentrazione di polveri sottili. Sembra ormai una routine, qualcosa che tutti sanno che succederà, quasi una normale consuetudine astigiana: ma di normale non c’è proprio nulla, anzi tutto questo è maledettamente eccezionale e il suo ripetersi porta con sé tragiche conseguenze. Prime fra tutte e più importanti, quelle sulla salute di ogni cittadino, in particolare i bambini e gli anziani.

“Il cambiamento sta nelle nostre mani e la mobilità sostenibile ci dà opzioni attrattive e salutari per ridurre l’inquinamento e vivere una città più pulita e bella. Sta a noi fare il primo passo, forse il più difficile, per lasciare l’auto a casa e iniziare a camminare, pedalare, salire su un autobus o su un monopattino”. La Rete Asti Cambia ha in programma varie iniziative che metterà in atto a partire dal prossimo autunno con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, specie quella più giovane, sulla grave situazione ambientale in cui si trova Asti, in particolare per l’inquinamento dell’aria. E per celebrare la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile invita tutte e tutti alla consueta BICICLETTATA ASTI CAMBIA, che si terrà sabato 24 settembre alle ore 10 con partenza e arrivo in Piazza Castigliano su un percorso di circa un’ora per le strade cittadine. Quest’anno l’iniziativa è inserita all’interno degli eventi di Asti Benessere organizzati dalla Rava e Fava.