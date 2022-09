La programmazione della settimana del Cinema Lumière di Asti

Questa settimana al Cinema Lumière di Asti arriva Fire of Love, la vicenda di due vulcanologi che hanno filmato i vulcani più belli del mondo con le loro eruzioni. Impresa che è costata loro la vita e che è raccontata nel documentario di origine statunitense per la regia di Sara Dosa.

La prossima settimana, dal 15 settembre arriva invece Maigret con la regia di Patrice Leconte e nel cast Gerard Depardieu che interpreta proprio Maigret. Tratto dal romanzo “Maigret e la giovane morta” di Georges Simenon.

Segnate inoltre che dal 18 al 22 settembre ci sarà Cinema in Festa con biglietto ridotto per tutti a € 3,50.

Ecco la programmazione della settimana:

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE – ore 21,15: BRIAN E CHARLES

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE – ore 21,15: BRIAN E CHARLES

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE – ore 21,15: FIRE OF LOVE per la regia di Sara Dosa

VENERDÌ 9 SETTEMBRE – ore 21,15: FIRE OF LOVE

SABATO 10 STTEMBRE – ore 19,15 e 21,15: FIRE OF LOVE

DOMENICA 11 SETTEMBRE- ore 17,15 – 19,15 e 21,15: FIRE OF LOVE

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE – non ci sono proiezioni

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE – ore 21,15: FIRE OF LOVE

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE – ore 21,15: FIRE OF LOVE

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE – ore 21,15: MAIGRET per la regia di Patrice Leconte con Gerard Depardieu.

Ricordiamo che in sala si può scegliere se stare con la mascherina o senza, secondo le ultime disposizioni.

Per info TELEFONO: 0141.413630 e 333.5931.921- SITO: www.cinemalumiereasti.jimdofree.com – pagina FB: Lumière e INSTAGRAM: lumiereasti.